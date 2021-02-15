المصري مصطفى محمد يسجل هدفا "قاتلا" ويمنح غلطة سراي فوزا ثمينا (فيديو)

قاد النجم المصري مصطفى محمد، فريقه غلطة سراي لتحقيق فوز صعب وثمين على ضيفه قاسم باشا، بنتيجة 2-1، في الجولة الـ25 من منافسات الدوري التركي الممتاز لكرة القدم.

وتقدم غلطة سراي أولا بهدف مبكر حمل توقيع المهاجم كريم أكتورك أوغلو مع حلول الدقيقة التاسعة، مستثمرا تمريرة من زميله مصطفى محمد.

ولكن قاسم باشا، نجح في إدراك هدف التعادل، بعد خمس دقائق من بداية الشوط الثاني، عبر السويدي إيزاك تيلين، قبل أن يسجل مصطفى محمد هدف الفوز لفريقه في وقت "قاتل" (الدقيقة 89)، من علامة الجزاء.

🚨 الدوري التركي



قوووووول مصطفى محمد 🇪🇬 يسجل هدف الفوز ل غلطة سراي قبل قليل امام قاسم باشا



هدف



pic.twitter.com/UWjJt1NO8t — الكرة العربية ❁ (@ARBFOOT) February 14, 2021

هدف الفوز ل مصطفى محمد

من ركلة جزاء.

جلاطا سراى ٢

قاسم باشا ١pic.twitter.com/tyRzQNIBJU — الملكى 1911 (@infonasser2) February 14, 2021

وهذا الهدف هو الرابع لمصطفى محمد في رابع مباراة يخوضها على التوالي مع فريقه الجديد غلطة سراي، الذي انضم إليه خلال فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة على سبيل الإعارة قادما من الزمالك المصري.

وبعد هذا الفوز، رفع غلطة سراي رصيده إلى 51 نقطة في صدارة ترتيب الدوري التركي مناصفة مع فنربخشة، الذي يملك في رصيده 51 نقطة أيضا، فيما تجمد رصيد قاسم باشا عند 26 نقطة في المركز الـ14.

المصدر: RT