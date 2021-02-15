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المصري مصطفى محمد يسجل هدفا "قاتلا" ويمنح غلطة سراي فوزا ثمينا (فيديو)

الرياضة

المصري مصطفى محمد يسجل هدفا
@GalatasaraySK/TWITTER
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قاد النجم المصري مصطفى محمد، فريقه غلطة سراي لتحقيق فوز صعب وثمين على ضيفه قاسم باشا، بنتيجة 2-1، في الجولة الـ25 من منافسات الدوري التركي الممتاز لكرة القدم.

وتقدم غلطة سراي أولا بهدف مبكر حمل توقيع المهاجم كريم أكتورك أوغلو مع حلول الدقيقة التاسعة، مستثمرا تمريرة من زميله مصطفى محمد.

ولكن قاسم باشا، نجح في إدراك هدف التعادل، بعد خمس دقائق من بداية الشوط الثاني، عبر السويدي إيزاك تيلين، قبل أن يسجل مصطفى محمد هدف الفوز لفريقه في وقت "قاتل" (الدقيقة 89)، من علامة الجزاء.

وهذا الهدف هو الرابع لمصطفى محمد في رابع مباراة يخوضها على التوالي مع فريقه الجديد غلطة سراي، الذي انضم إليه خلال فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة على سبيل الإعارة قادما من الزمالك المصري.

وبعد هذا الفوز، رفع غلطة سراي رصيده إلى 51 نقطة في صدارة ترتيب الدوري التركي مناصفة مع فنربخشة، الذي يملك في رصيده 51 نقطة أيضا، فيما تجمد رصيد قاسم باشا عند 26 نقطة في المركز الـ14.

المصدر: RT

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