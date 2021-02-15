الروسي مدفيديف يهزم الأمريكي ماكدونالد ويبلغ ربع نهائي أستراليا المفتوحة

أكد الروسي دانييل مدفيديف، أنه منافس قوي على إحراز لقب بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، عندما سحق الأمريكي ماكنزي ماكدونالد، صباح اليوم الاثنين، ليبلغ الدور ربع النهائي للبطولة.

وفاز اللاعب الروسي المصنف رابعا عالميا، بثلاث مجموعات متتالية، بواقع 6-4، و6-2، و6-3، في مباراة استغرقت ساعة واحدة و30 دقيقة.

.@DaniilMedwed only needed 1hr and 29mins against Mackenzie McDonald to stroll into the quarterfinals 6-4 6-2 6-3 👏



He becomes the 2nd Russian through to the final 8 with Rublev looking to make it 3/3 next up 🇷🇺#AusOpen | #AO2021pic.twitter.com/xj2DnCBsB8 — #AusOpen (@AustralianOpen) February 15, 2021

وسيلتقي مدفيديف في الدور ربع النهائي مع الفائز من المواجهة التي ستجمع اليوم الاثنين، بين مواطنه أندريه روبليف، المصنف سابعا عالميا، والنرويجي كاسبر رود، المصنف في المركز الـ24.

وبات مدفيديف، ثاني لاعب روسي يبلغ الدور ربع النهائي لبطولة أستراليا المفتوحة في نسختها الحالية، بعد مواطنه أصلان كاراتسيف، الذي تأهل أمس الأحد إلى دور الثمانية على حساب الكندي فيليكس أوجير أليازيم، بتغلبه عليه بثلاث مجموعات مقابل مجموعتين.

المصدر: championat.com