إنتر يقسو على لاتسيو بثلاثية وينتزع الصدارة من جاره ميلان (فيديو)

حقق إنتر ميلان فوزا ثمينا على ضيفه لاتسيو بنتيجة 3-1 في المباراة التي جمعتهما يوم الأحد ضمن منافسات الجولة الـ22 من الدوري الإيطالي لكرة القدم "الكالتشيو".

ويدين الإنتر بالفضل في الفوز لنجمه البلجيكي روميلو لوكاكو الذي سجل هدفين في الدقيقتين 22 من ركلة جزاء و45، وصنع الهدف الثالث في الدقيقة الـ64 بتقديمه كرة على طبق من ذهب لزميله الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز الذي أسكنها بالشباك الخالية، فيما سجل هدف الضيوف الوحيد الأرجنتيني غونزالو إسكالانتي في الدقيقة الـ61 من عمر اللقاء.

وبهذا الفوز، رفع إنتر ميلان رصيده إلى 50 نقطة، وانتزع الصدارة من جاره ميلان (49 نقطة) الذي تعرض لخسارة مفاجئة أمس السبت بهدفين نظيفين أمام سبيزيا الوافد الجديد إلى دوري الأضواء.

اهداف لقاء || انتر 3-1 لاتسيو || pic.twitter.com/K7KJJDRhBR — ⚽️ GOALS ⚽️ (@Goal1234G) February 14, 2021

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في المقابل، توقف رصيد لاتسيو عند 40 نقطة في المركز السادس على جدول ترتيب فرق "الكالتشيو".

المصدر: RT