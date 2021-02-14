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محمد صلاح يقطع وعدا لجماهير ليفربول بعد الخسارة المريرة أمام ليستر سيتي

الرياضة

محمد صلاح يقطع وعدا لجماهير ليفربول بعد الخسارة المريرة أمام ليستر سيتي
AFP
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قطع الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي البالغ 28 عاما اليوم الأحد وعدا لجمهور "الريدز"، على خلفية تراجع نتائج الفريق في الفترة الأخيرة.

ونشر صلاح عبر حسابه الرسمي في "إنستغرام" صورة تجمعه بزملائه أثناء احتفالهم بتسجيل أحد أهداف "الريدز"، وأرفقها بالقول: "كانت فترة صعبة لأسباب عديدة، نحن أبطال وسنقاتل كالأبطال حتى النهاية، لن نسمح بأن يتم تقييم هذا الموسم على أساس النتائج التي حققناها مؤخرا. هذا وعدي لكم جميعا".

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وتجرع ليفربول أمام ليستر سيتي أمس السبت خسارته الثالثة على التوالي في الدوري للمرة الأولى منذ عام 2014، وتجمد رصيده عند 40 نقطة في المركز الرابع على جدول ترتيب فرق "البريميرليغ".

ورغم خسارة ليفربول بنتيجة 3-1 أمس، واصل "الفرعون" المصري هوايته في تسجيل الأهداف بتسجيله الهدف الوحيد لفريقه في اللقاء، ورفع رصيده في صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز إلى 17 هدفا.

ويأتي وعد صلاح قبيل المواجهة المنتظرة لليفربول الثلاثاء المقبل أمام لايبزيغ الألماني في ذهاب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

المصدر: RT

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