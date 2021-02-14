فيديو.. حبيب نورمحمدوف يفاجئ الصحفيين في قاعة المؤتمر

نورمحمدوف يلقي الضوء على نجاحات منظمته ومستقبل المنافسة في UFC، ويتحدث عن تصرفات المشجعين المزعجة، ويبدي رأيه حول قضايا اجتماعية تخص مشكلات الشباب.

احتضنت موسكو الحدث الـ33 لمنظمة Eagle FC، والذي شهد نزالات حامية الوطيس.

ورغم المنافسة الشرسة التي تخللتها ضربات قاضية وحركات إخضاع، إلا أن ذروة إثارة الحاضرين كانت لحظة دخول مالك البطولة حبيب نورمحمدوف إلى الصالة.

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بعد النزال الرئيس اجتمع "النسر" بضيوف رفيعي المستوى، ثم توجه للقاء الصحفيين في قاعة المؤتمر حيث بدأ الحوار فجأة بإبداء اهتمامه الكبير بظروف عمل الصحافة:

"بداية أعتذر على التأخير. وقبل أن تبدأوا بطرح الأسئلة اسمحوا لي أن أسألكم: كيف كانت ظروف عملكم هنا أنتم الصحفيين؟ ما رأيكم بالأماكن في المدرجات؟ الـWi-Fi؟ مائدة الطعام؟ هل كل شيء على ما يرام؟ أنا لم تعجبني ظروف عمل الصحفيين في البطولات الأخرى. أخبروني إذا كان هناك شيء دون المستوى أو لم تكونوا راضين عنه".

vk/efc

الظروف كانت متميزة حقا ومستوى تنظيم الحدث كان عاليا. ومن الواضح أن مسيرة حبيب القتالية، خاصة في كبرى البطولات العالمية UFC، جعلته يدرك أهمية أدق تفاصيل العمل الإداري بالنسبة لسمعة منظمته والصورة التي ستظهر بها أمام العالم.

التعاون مع UFC والتنافس معها

أكد حبيب عدم وجود أي اتفاق خاص حتى الآن يسهل على مقاتلي Eagle FC الانتقال إلى UFC، مضيفا: "أعلم أن رئيس UFC دانا وايت يتابع بطولتنا. لدينا مقاتلان جاهزان للانتقال إلى هناك لمنافسة أقوى الخصوم في العالم، وهما رضوان كونييف ومهدي داكايف. آمل أن نتوصل إلى اتفاق خاص مع UFC في المستقبل".

كما قال نورمحمدوف إنه لا يسعى لمنافسة وايت، بل يضع نصب عينيه تحسين جودة عمل منظمته، موضحا: "هذا يخص مسائل استقبال المقاتلين وسكنهم وتوفير كافة المستلزمات لهم. هدفنا رفع مستوى التحدي وتحسين العقود".

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الأوضاع المالية في Eagle FC

يقول حبيب: "نحن لسنا تحت الصفر. حساباتنا جيدة جدا، ولدينا رعاة واتفاقات مع شركات بث. لم نتكبد خسائر في أي من بطولاتنا، وأرصدتنا تستمر في النمو. كما أن هناك بضعة منصات بث ترغب بنقل بطولاتنا. لنرى من سيدفع أكثر، ففي النهاية هذا بزنس".

جنسيات المقاتلين

في معرض حديثه عن مقاتلي منظمته قال حبيب إنه يسعى لتوقيع عقود مع محترفين من مختلف الدول، ولن تكون هناك أولوية للروس أو أبناء دول الجوار، مشيرا إلى صعوبة تحقيق ذلك حاليا بسبب ظروف الجائحة.

"تصعب علينا استضافة المقاتلين الأجانب بسبب الجائحة. ولكننا سنوقع مستقبلا عقودا مع محترفين موهوبين من الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا".

التخلي عن لقب بطل UFC

التخلي عن اللقب سيزيح عبئا ثقيلا عني، وسأرتاح. ليتهم يجعلون اللقب شاغرا ويحددون المتنافسين عليه. في الفترة الأخيرة يحظى هذا الموضوع بتداول كبير، ما يزعجني حقا. حين أذهب إلى لاس فيغاس ألتقي رئيس UFC دانا وايت باستمرار، نشرب الشاي، نتناول العشاء. وقد قلت له إنني غير راض عن أن الوزن الخفيف عالق بسببي، وأنني سبب توقف الحركة هناك. من جهة أخرى، فقد تواجه مقاتلو القمة هناك فيما بينهم، وتم تحديد المرشحين للتحدي على الحزام. لذا أتوقع أن يقيموا نزالاتهم القادمة في مايو- يونيو. عموما آمل أن تكون الأمور واضحة عندهم، وغير معقدة بسببي. فقد قلت كلمتي، ولكن الأحاديث عن عودتي ستستمر، حتى إذا بلغت الـ40 لن أتخلص من الأسئلة حول هذا الموضوع.

نزال الحلم ضد جورج سانت بيير

ردا على سؤال عن إمكانية صعود حبيب من 70 كغ إلى 77 كغ لمواجهة بطل UFC الأسبق الكندي جورج سانت بيير، قال حبيب: "لن أقاتل في 77 كغ بكل تأكيد، فهذا ليس وزني، وجورج هو أفضل مقاتل في تاريخ هذا الوزن. أنا بطل الوزن الخفيف 70 كغ، وإن كان هناك أي شيء يثير انتباهي فسيكون في هذا الوزن. أما سانت بيير فلن أقاتله في 77 كغ".

أهمية الدراسة وضرورة تربية الأجيال القادمة من الشباب بطريقة صحيحة

ولم يخلو المؤتمر الصحفي من أسئلة حول قضايا اجتماعية تتلعق بمشكلات الجيل الحالي منالشباب. البطل أكد على ضرورة تقديم الدراسة على الرياضة والتركيز بشكل أساسي على تربية الأطفال. يقول حبيب: "الدراسة تأتي أولا! تقديم الرياضة على الدراسة قد يصنع شخصا خطيرا على المجتمع، بلا عقل ولا علم".

شاهد التصريحات حول هذه المسألة كاملة في هذا الفيديو:

مصاعب الشهرة وتصرفات المشجعين

في ختام المؤتمر الصحفي تحدث نورمحمدوف عن المصاعب التي تأتي مع الشهرة الجنونية. يقول حبيب: "لن أقول إن الشهرة تضايقني، ولكنها مزعجة في بعض الأوقات. فأحيانا أرغب بأن أتجول مثل الشخص العادي مع أسرتي وأطفالي، وفقط أعيش حياتي. كما أشار البطل إلى الفروقات في تصرفات المشجعين في مختلف الدول، مؤكدا أن بعضهم لا يهتم بالتزام الحدود الشخصية.

شاهد التصريحات حول هاتين المسألتين كاملة في هذا الفيديو:

محمود ميعاري - موسكو