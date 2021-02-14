تألق يوسف النصيري يلفت أنظار كبار الدوري الإيطالي

انضم نادي روما الإيطالي إلى قائمة الأندية المهتمة بالتعاقد مع الدولي المغربي يوسف النصيري مهاجم إشبيلية الإسباني، بعد تألقه اللافت هذا الموسم بقميص الفريق الأندلسي.

وأشار موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي إلى أن نادي روما يتابع باهتمام المهاجم المغربي البالغ 23 عاما بهدف الظفر بخدماته في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لينضم بذلك إلى ميلان متصدر الدوري الراغب بدوره في التعاقد معه، حسب المصدر ذاته.

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هكذا احتفل النصيري بأول هاتريك مع إشبيلية 🎩



ديما نصيري.. ديما مغرب 🇲🇦pic.twitter.com/P9xU9DU2ev — جول العربي - Goal (@GoalAR) January 9, 2021

وكان نادي وست هام يونايتد الإنجليزي قد عبر عن رغبته الكبيرة في التعاقد مع مهاجم "أسود الأطلس"، وتقدم بعرضين لضمه خلال الميركاتو الشتوي المنصرم، قبل أن يؤكد النصيري أنه يريد إنهاء الموسم الكروي مع النادي الأندلسي.

ويتألق النصيري هذا الموسم في "الليغا"، حيث يحل في المركز الثالث ضمن قائمة الهدافين برصيد 13 هدفا، ويتخلف بـ3 أهداف عن المتصدر الأوروغوياني لويس سواريز نجم أتلتيكو مدريد (16 هدفا) وبهدفين عن الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة صاحب الـ15 هدفا.

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يذكر أن النصيري توج بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإسباني عن شهر يناير الماضي، الذي شارك خلاله في 6 مباريات ونجح في تسجيل 7 أهداف.

المصدر: calciomercatonews.com