روما يقسو على أودينيزي بثلاثية وينتزع المركز الثالث من يوفنتوس (فيديو)

تغلب روما على ضيفه أودينيزي بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة الـ22 من الدوري الإيطالي لكرة القدم "الكالتشيو".

وافتتح أصحاب الأرض باب التسجيل مبكرا منذ الدقيقة الخامسة عن طريق الفرنسي جوردان فيرتو، والذي عزز النتيجة بتسجيله الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة الـ25 من عمر اللقاء.

وفي الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بديلا عن الضائع اختتم الإسباني بيدرو رودريغيز ثلاثية روما.

وبهذا الفوز، رفع روما رصيده إلى 43 نقطة وصعد إلى المركز الثالث مستغلا خسارة يوفنتوس صاحب الـ42 نقطة أمام نابولي بهدف دون رد أمس السبت.

اهداف لقاء || روما 3-0 اودينيزي || pic.twitter.com/AzIjz2L3ic — ⚽️ GOALS ⚽️ (@Goal1234G) February 14, 2021

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في المقابل، توقف رصيد أودينيزي عند 24 نقطة في المركز الـ14 على جدول ترتيب فرق "الكالتشيو".

المصدر: RT