 
مباشر

الروسي كاراتسيف يتأهل إلى ربع نهائي أستراليا المفتوحة

الرياضة

الروسي كاراتسيف يتأهل إلى ربع نهائي أستراليا المفتوحة
AFP Paul CROCK
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/prre

تأهل الروسي أصلان كاراتسيف إلى الدور ربع النهائي من بطولة أستراليا المفتوحة لكرة المضرب بتغلبه اليوم الأحد على الكندي فيليكس أوجير أليازيم بثلاث مجموعات مقابل مجموعتين.

وقلب كاراتسيف البالغ 27 عاما تأخره بمجموعتين، بواقع: 6-3 و6-1، إلى فوز ثمين خلال 3 ساعات و25 دقيقة، بعد أن حسم ثلاث مجموعات متتالية، نتائجها: 6-3 و6-3 و6-4.

وهذه المرة الأولى التي يصل فيها الروسي المصنف 114 عالميا للدور ربع النهائي في إحدى البطولات الأربع الكبرى.

وسيواجه كاراتسيف في دور الثمانية البلغاري غريغور دميتروف الذي تغلب على النمساوي دومينيك تيم بثلاث مجموعات نظيفة، بواقع: 6-4 و6-4 و6-0.

إقرأ المزيد
المصنف الثالث تيم يودع بطولة أستراليا للتنس
المصنف الثالث تيم يودع بطولة أستراليا للتنس

المصدر: rsport.ria.ru

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا