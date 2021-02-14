الروسي كاراتسيف يتأهل إلى ربع نهائي أستراليا المفتوحة

تأهل الروسي أصلان كاراتسيف إلى الدور ربع النهائي من بطولة أستراليا المفتوحة لكرة المضرب بتغلبه اليوم الأحد على الكندي فيليكس أوجير أليازيم بثلاث مجموعات مقابل مجموعتين.

A magical run continues with a magical comeback 🪄🎾@AsKaratsev takes down another seed and is through to the final 8⃣👏#AusOpen | #AO2021pic.twitter.com/6hqBuTV7qS — #AusOpen (@AustralianOpen) February 14, 2021

وقلب كاراتسيف البالغ 27 عاما تأخره بمجموعتين، بواقع: 6-3 و6-1، إلى فوز ثمين خلال 3 ساعات و25 دقيقة، بعد أن حسم ثلاث مجموعات متتالية، نتائجها: 6-3 و6-3 و6-4.

وهذه المرة الأولى التي يصل فيها الروسي المصنف 114 عالميا للدور ربع النهائي في إحدى البطولات الأربع الكبرى.

FROM QUALIFYING TO QUARTER-FINALS 🙌



🇷🇺 Aslan Karatsev continues his dream #AusOpen run with a 3-6, 1-6, 6-3, 6-3, 6-4 comeback win over Auger-Aliassime. pic.twitter.com/FaOqGtNudE — ATP Tour (@atptour) February 14, 2021

وسيواجه كاراتسيف في دور الثمانية البلغاري غريغور دميتروف الذي تغلب على النمساوي دومينيك تيم بثلاث مجموعات نظيفة، بواقع: 6-4 و6-4 و6-0.

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المصدر: rsport.ria.ru