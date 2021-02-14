الروسي كاراتسيف يتأهل إلى ربع نهائي أستراليا المفتوحة
تأهل الروسي أصلان كاراتسيف إلى الدور ربع النهائي من بطولة أستراليا المفتوحة لكرة المضرب بتغلبه اليوم الأحد على الكندي فيليكس أوجير أليازيم بثلاث مجموعات مقابل مجموعتين.
A magical run continues with a magical comeback 🪄🎾@AsKaratsev takes down another seed and is through to the final 8⃣👏#AusOpen | #AO2021pic.twitter.com/6hqBuTV7qS— #AusOpen (@AustralianOpen) February 14, 2021
وقلب كاراتسيف البالغ 27 عاما تأخره بمجموعتين، بواقع: 6-3 و6-1، إلى فوز ثمين خلال 3 ساعات و25 دقيقة، بعد أن حسم ثلاث مجموعات متتالية، نتائجها: 6-3 و6-3 و6-4.
وهذه المرة الأولى التي يصل فيها الروسي المصنف 114 عالميا للدور ربع النهائي في إحدى البطولات الأربع الكبرى.
FROM QUALIFYING TO QUARTER-FINALS 🙌— ATP Tour (@atptour) February 14, 2021
🇷🇺 Aslan Karatsev continues his dream #AusOpen run with a 3-6, 1-6, 6-3, 6-3, 6-4 comeback win over Auger-Aliassime. pic.twitter.com/FaOqGtNudE
وسيواجه كاراتسيف في دور الثمانية البلغاري غريغور دميتروف الذي تغلب على النمساوي دومينيك تيم بثلاث مجموعات نظيفة، بواقع: 6-4 و6-4 و6-0.
Dimitrov, the Giant Slayer 🇧🇬@GrigorDimitrov knocks out 2020 finalist Dominic Thiem to reach his 4th #AusOpen quarterfinal.#AO2021pic.twitter.com/NgrRQJAB4B— #AusOpen (@AustralianOpen) February 14, 2021
المصدر: rsport.ria.ru