العداءة الكينية تشيبكويتش تحطم رقما قياسيا

حطمت العداءة الكينية بياتريس تشيبكويتش الرقم القياسي العالمي لسباق 5 آلاف متر الأحد بعد أن قطعت المسافة في زمن بلغ 14 دقيقة و43 ثانية في موناكو.

وتفوقت تشيبكويتش البالغة 29 عاما على الرقم القياسي السابق بفارق ثانية كاملة، وتحمل أيضا الرقم القياسي لسباق 3 آلاف متر وحققت إنجازها الجديد اليوم في أجواء عاصفة.

وقالت العداءة الفائزة بعد السباق: "أنا سعيدة للغاية. فرغم وجود رياح نجحت في الحفاظ على إيقاعي".

وأضافت: "وأنا سعيدة تماما بهذا الرقم القياسي العالمي".

وفاز العداء الأوغندي جوشوا تشيبتيجي ببطولة سباق‭ ‬الرجال مسجلا 13 دقيقة و14 ثانية. وتشيبتيجي هو أيضا بطل العالم في سباق 10 آلاف متر.

المصدر: "رويترز"