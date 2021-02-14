رونالدو يوجه رسالة مهمة لزملائه بعد خسارة يوفنتوس أمام نابولي

حرص النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، على تحفيز زملائه من لاعبي يوفنتوس الإيطالي، وطالبهم بنسيان خسارة مباراة نابولي، والتركيز على الحلم الأهم وهو دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ونشر رونالدو، عبر حسابه الشخصي على "إنستغرام"، صورة لفريق يوفنتوس من مباراة نابولي، مرفقة برسالة خاصة لزملائه، كتب فيها: "هذه الخسارة من نابولي لن تحبطنا..! دعونا نرفع رؤوسنا ونفكر في دوري أبطال أوروبا".

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وسيطرت على لاعبي يوفنتوس حالة من الصدمة الشديدة عقب المباراة بعد الخسارة أمام فقراء الجنوب، وبهذه النتيجة توقف رصيد فريق "السيدة العجوز" عند 42 نقطة في المركز الثالث لجدول ترتيب الدوري الإيطالي، ولديه مباراة مؤجلة، متخلفا عن ميلان المتصدر بفارق 7 نقاط، بفارق نقطتين فقط عن غريمه وجاره إنتر ميلان.

ويلتقي يوفنتوس في ذهاب دور الستة عشر، من دوري أبطال أوروبا، مع نظيره فريق بورتو البرتغالي الأربعاء المقبل، على أرض إستاد "الدراجاو" الشهير.

المصدر: instagram/cristiano