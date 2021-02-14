المصنف الثالث تيم يودع بطولة أستراليا للتنس

ودع المصنف الثالث النمساوي دومينيك تيم منافسات فردي الرجال في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس بعد هزيمته أمام البلغاري غريغور ديميتروف في الدور الرابع (دور 16) اليوم الأحد.

وفي أول مجموعتين اليوم وكعادته تقدم تيم 3-1 قبل أن يقلب ديميتروف المصنف 18 الوضع رأسا على عقب ويحقق الفوز في المجموعتين.

وفي المجموعة الثالثة لم يتمكن تيم من العودة والتعويض ليضمن بذلك ديميتروف الظهور في دور الثمانية في البطولة الكبرى الأولى للموسم بعد أن أرسل تيم كرة أمامية خارج الملعب.

واستمرت المباراة أكثر قليلا من ساعتين لتنتهي بخسارة تيم بثلاث مجموعات متتالية بواقع 6-4 و6-4 و6-0.

No celebration from Grigor Dimitrov as he closes out Dominic Thiem 6-4, 6-4, 6-0 - clearly feels his opponent wasn't right (a conclusion it's hard to avoid).



Dimitrov, though - a great win for him. He moves on to face Aslan Karatsev. pic.twitter.com/1EkovOWEkN — The Tennis Podcast (@TennisPodcast) February 14, 2021

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وستكون مباراة ديميتروف المقبلة في مواجهة الروسي الصاعد من التصفيات أصلان كاراتسيف المصنف 114 عالميا ليتأهل الفائز منهما لقبل النهائي.

وقال ديميتروف البالغ 29 عاما بعد فوزه الرابع على تيم في ست مواجهات: "ربما كانت لديه مشكلة (تيم). لا أعرف. لكني أيضا أمنح نفسي بعض الإشادة لنجاحي في الصمود أمامه".

وأضاف اللاعب البلغاري: "هو لاعب استثنائي ولذا فأنا سعيد بالفوز عليه".

وعن المواجهة المقبلة مع كاراتسيف قال ديميتروف "ستكون معركة".

المصدر: "رويترز"