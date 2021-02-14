وسائل إعلام إسرائيلية: البطل الإيراني سعيد مولاي يصل إلى تل أبيب لأول مرة للمشاركة في بطولة للجودو

من المنتظر أن يصل مساء اليوم الأحد إلى إسرائيل لاعب الجودو الإيراني سعيد مولاي الذي فر من بلاده، للمشاركة في بطولة الجودو، وفقا لما أوردته هيئة الإذاعة الإسرائيلية "كان".

وتقام في إسرائيل بطولة "غراند سلام– تل ابيب" لرياضة الجودو بمشاركة لاعبين من مختلف الدول.

وسيشارك الإيراني مولاي في البطولة تحت اسم منغوليا، وذلك بعد أن سمح لبطل العالم السابق في الجودو والذي فر من إيران العام الماضي على خلفية نزاع حول التنافس ضد الإسرائيليين بتمثيل دولة جديدة قبل أولمبياد طوكيو.

ووافقت اللجنة الأولمبية الدولية على تغيير جنسية سعيد مولاي إلى منغوليا من وضع لاجئ.

Evènement historique : Le judoka iranien Saeid Mollaei devrait atterrir en Israël demain https://t.co/jqtuFjTLXBpic.twitter.com/exBuRPeJBx — FR_חדשות (@Israel_NewsFR) February 13, 2021

وقال متحدث باسم لاعب الجودو الإيراني إن اللاعب سعيد مولاي يعتزم القدوم إلى إسرائيل والمشاركة في البطولة غير أنه يرفض الحديث عن ذلك ويركز اهتمامه على الاستعداد للمباريات فقط.

يذكر أن سعيد مولاي هو بطل العالم بالجودو في وزن حتى 81 كيلوغراما لعام 2018، فر إلى ألمانيا بعد أن تحدى أوامر الفريق الإيراني بالخسارة عمدا أثناء الدفاع عن لقبه. وزعم مولاي أنه تلقى أوامر بتجنب مواجهة خصم رفيع المستوى من إسرائيل.

المصدر: i24news.tv