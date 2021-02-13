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سبيزيا يصعق ميلان بثنائية ويمنح إنتر فرصة الانقضاض على الصدارة (فيديو)

الرياضة

سبيزيا يصعق ميلان بثنائية ويمنح إنتر فرصة الانقضاض على الصدارة (فيديو)
Globallookpress Spada
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حقق سبيزيا الوافد الجديد إلى دوري الأضواء مفاجأة بتغلبه على ضيفه ميلان بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما يوم السبت ضمن منافسات الجولة الـ22 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وسجل ثنائية أصحاب الأرض جوليو ماجيوري وسيموني باستوني في الدقيقتين 56 و67 على الترتيب.

وبهذا الفوز، رفع سبيزيا رصيده إلى 24 نقطة وصعد إلى المركز الـ13، فيما توقف رصيد المتصدر ميلان عند 49 نقطة وأصبح مهددا بفقدان المركز الأول لحساب جاره إنتر صاحب الـ47 نقطة الذي يستضيف لاتسيو غدا الأحد.

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المصدر: RT

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