مانشستر سيتي يعزز صدارته بثلاثية في شباك توتنهام (فيديو)

حقق مانشستر سيتي فوزا عريضا على ضيفه توتنهام هوتسبير بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الـ24 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وسجل ثلاثية مانشستر سيتي، الإسباني رودريغو هيرنانديز من علامة الجزاء في الدقيقة الـ23 والألماني إلكاي جوندوجان ثنائية في الدقيقتين 50 و66.

Magnificent Man City make it 11 PL wins in a row#MCITOTpic.twitter.com/bCcCK27XRX — Premier League (@premierleague) February 13, 2021

وبهذا الفوز، رفع مانشستر سيتي رصيده إلى 53 نقطة وعزز صدارته مبتعدا بفارق 7 نقاط عن أقرب مطارديه ليستر سيتي الذي انتزع الوصافة بفوزه على ليفربول بنتيجة 3-1 في وقت سابق اليوم.

الدوري الانجليزي || مان سيتي 3 - 0 توتنهام || اهداف اللقاء 🎥⚽️ #مانشستر_سيتي_توتنهامpic.twitter.com/l8DfbcWxHK — قووووول وعلى الله العون (@fuz_wv) February 13, 2021

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في المقابل، توقف رصيد توتنهام عند 36 نقطة في المركز الثامن على جدول ترتيب فرق "البريميرليغ".

المصدر: RT