بالفيديو.. بلومي "الصغير" يسجل هدفا عالميا تحت أنظار والده في الدوري الجزائري

سجل محمد بشير بلومي نجل أسطورة كرة القدم الجزائرية لخضر بلومي هدفا عالميا في مباراة فريقه مولودية وهران أمام الضيف اتحاد بسكرة، ضمن الجولة الـ13 من الدوري الجزائري أمس الجمعة.

وجاء هدف بلومي البالغ 19 عاما، تحت أنظار والده الذي تواجد في المنصة الشرفية لملعب المباراة، في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع بتسديدة صاروخية بيسراه من خارج منطقة الجزاء اكتفى حارس الضيوف بمتابعتهما وهي تعانق شباكه.

🇩🇿⚽️ What a goal by 19-year old Bachir Belloumi with his father, Algeria legend and 1981 African Player of the Year, Lakhdar Belloumi watching on from the stands 🔥🔥 #TeamDZpic.twitter.com/FipTMnF7Tm — DZfoot English 🇩🇿⚽️ (@DZfoot_EN) February 12, 2021

إقرأ المزيد

يذكر أن اللقاء انتهى لمصلحة أصحاب الأرض بسداسية نظيفة.

وبهذا الفوز، رفع مولودية وهران رصيده إلى 21 نقطة في المركز الخامس، فيما توقف رصيد إتحاد بسكرة عند 10 نقاط في المركز الـ18 على جدول ترتيب فرق الدوري الجزائري.

المصدر: صحيفة النهار الجزائرية