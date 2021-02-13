 
مباشر

بالفيديو.. بلومي "الصغير" يسجل هدفا عالميا تحت أنظار والده في الدوري الجزائري

الرياضة

بالفيديو.. بلومي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/prm3

سجل محمد بشير بلومي نجل أسطورة كرة القدم الجزائرية لخضر بلومي هدفا عالميا في مباراة فريقه مولودية وهران أمام الضيف اتحاد بسكرة، ضمن الجولة الـ13 من الدوري الجزائري أمس الجمعة.

وجاء هدف بلومي البالغ 19 عاما، تحت أنظار والده الذي تواجد في المنصة الشرفية لملعب المباراة، في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع بتسديدة صاروخية بيسراه من خارج منطقة الجزاء اكتفى حارس الضيوف بمتابعتهما وهي تعانق شباكه.

إقرأ المزيد
محمد صلاح يسجل هدفا رائعا في شباك ليستر بعد تمريرة برازيلية ساحرة بالكعب (فيديو)
محمد صلاح يسجل هدفا رائعا في شباك ليستر بعد تمريرة برازيلية ساحرة بالكعب (فيديو)

يذكر أن اللقاء انتهى لمصلحة أصحاب الأرض بسداسية نظيفة.

وبهذا الفوز، رفع مولودية وهران رصيده إلى 21 نقطة في المركز الخامس، فيما توقف رصيد إتحاد بسكرة عند 10 نقاط في المركز الـ18 على جدول ترتيب فرق الدوري الجزائري.

المصدر: صحيفة النهار الجزائرية

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا