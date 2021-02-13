أتلتيكو مدريد يعود من غرناطة بالنقاط الثلاث (فيديو)
تغلب أتلتيكو مدريد على مضيفه غرناطة بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الـ23 من الدوري الإسباني لكرة القدم "الليغا".
وسجل ثنائية أتلتيكو ماركوس لورينتي والأرجنتيني أنخيل كوريا في الدقيقتين 63 و74 على التوالي، فيما سجل هدف غرناطة الوحيد الفنزويلي يانغيل هيريرا في الدقيقة الـ66 من عمر اللقاء.
HIGHLIGHTS | Leaders @atletienglish dig deep to claim the three points! 💪— LaLiga English (@LaLigaEN) February 13, 2021
📺 #GranadaAtletipic.twitter.com/VcHzR1NDq6
وبهذا الفوز، رفع أتلتيكو رصيده إلى 54 نقطة وعزز صدارته بفارق 8 نقاط أمام أقرب مطارديه جاره الريال الذي يستضيف فالنسيا غدا الأحد.
🚄⚽ قطار @AtletiArab يواصل الزحف في ملاعب #LaLigaSantander#GranadaAtleti 1-2 pic.twitter.com/OsmT4JeQPr— LaLiga (@LaLigaArab) February 13, 2021
في المقابل، توقف رصيد غرناطة عند 30 نقطة في المركز الثامن على جدول ترتيب فرق "الليغا".
المصدر: RT