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أتلتيكو مدريد يعود من غرناطة بالنقاط الثلاث (فيديو)

الرياضة

أتلتيكو مدريد يعود من غرناطة بالنقاط الثلاث (فيديو)
AFP JORGE GUERRERO
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تغلب أتلتيكو مدريد على مضيفه غرناطة بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الـ23 من الدوري الإسباني لكرة القدم "الليغا".

وسجل ثنائية أتلتيكو ماركوس لورينتي والأرجنتيني أنخيل كوريا في الدقيقتين 63 و74 على التوالي، فيما سجل هدف غرناطة الوحيد الفنزويلي يانغيل هيريرا في الدقيقة الـ66 من عمر اللقاء.

وبهذا الفوز، رفع أتلتيكو رصيده إلى 54 نقطة وعزز صدارته بفارق 8 نقاط أمام أقرب مطارديه جاره الريال الذي يستضيف فالنسيا غدا الأحد.

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في المقابل، توقف رصيد غرناطة عند 30 نقطة في المركز الثامن على جدول ترتيب فرق "الليغا".

المصدر: RT

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