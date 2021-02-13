نادال يتأهل إلى ثمن نهائي أستراليا المفتوحة

تأهل الإسباني رافائيل نادال إلى الدور ثمن النهائي من بطولة أستراليا المفتوحة لكرة المضرب، بعد تغلبه على البريطاني كاميرون نوري بثلاث مجموعات نظيفة في الدور الثالث اليوم السبت.

Eyes on Grand Slam #21 👀



🇪🇸 @RafaelNadal beats Norrie 7-5, 6-2, 7-5 and will play Fognini in the #AusOpen 4R! pic.twitter.com/4xZ3dAdSZj — ATP Tour (@atptour) February 13, 2021

وحسم النجم الإسباني البالغ 34 عاما المباراة لمصلحته بثلاث مجموعات دون رد، بواقع: 7-5 و6-2 و7-5، لينعش آماله في تحقيق لقب ثان في أستراليا بعد الأول عام 2009 ما سيسمح له بالانفراد بالرقم القياسي لبطولات الغراند سلام بـ21 لقبا، متفوقا على السويسري روجر فيدرر الغائب عن المنافسات.

The record for 2️⃣1️⃣ Grand Slams is still alive 👀



Another #AusOpen, another round of 16 appearance for @RafaelNadal.



Up next: Fabio Fognini.#AO2021pic.twitter.com/A7hqIRwHDO — #AusOpen (@AustralianOpen) February 13, 2021

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وسيواجه نادال في الدور المقبل الإيطالي فابيو فونييني الفائز على الأسترالي أليكس دي مينور بثلاث مجموعات نظيفة، نتائجها: 6-4 و6-3 و6-4.

المصدر: RT