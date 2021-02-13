الروسي مدفيديف يتخطى عقدة المجموعة الخامسة

أهدر الروسي دانييل مدفيديف المصنف رابعا تقدمه بمجموعتين ثم حقق فوزه الأول بعد خمس مجموعات في مسيرته، أمام الصربي فيليب كراينوفيتش، السبت في الدور الثالث من بطولة أستراليا المفتوحة.

وخسر مدفيديف البالغ 25 عاما محاولاته الست الأولى في مباريات خاضها من خمس مجموعات في البطولات الكبرى.

وهذه المرة، تفوق على كراينوفيتش بواقع 6-3 و6-3 و4-6 و3-6 و6-0 في أكثر من ثلاث ساعات.

وتابع الروسي انطلاقته القوية في أول مجموعتين، بعد تتويجه ببطولة باريس للماسترز ثم الماسترز الختامية للموسم الماضي.

That was a battle 👏



Daniil Medvedev secures his first victory in 5 sets with a 6-3, 6-3, 4-6, 3-6, 6-0 to reach R4 of #Ausopen! pic.twitter.com/HCIHJS8Fkd — くれふぁ@暫定垢 (@umbre_sports532) February 13, 2021

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لكن الصربي أحرز المجموعتين الثالثة والرابعة فيما كان مدفيديف متألما من ردفه الأيسر ومتوجها بكلمات قاسية لمدربه الفرنسي جيل سيرفارا الذي ترك المدرجات فيما كان لاعبه يتجه لخسارة المجموعة الرابعة.

وقال مدفيديف "في المجموعة الثالثة كنت متوترا قليلا، وهو رفع من مستواه قليلا. قدم أداء رائعا في المجموعة الرابعة".

وحقق الروسي فوزه السابع عشر تواليا، وسيلاقي في الدور الرابع الأمريكي المتواضع ماكنزي ماكدونالد المصنف 192 عالميا.

فيما كان مشوار الروسي أندري روبليف المصنف سابعا سهلا، فتخطى الإسباني فيليسيانو لوبيس 7-5 و6-2 و6-3، ليلاقي النروجي الشاب كاسبر رود الذي بلغ الدور الرابع للمرة الأولى.

المصدر: "أف ب"