مكافآت مالية لنجوم الأهلي بعد برونزية مونديال الأندية

استقرت إدارة الأهلي المصري على صرف 300 ألف جنيه لكل لاعب بالفريق وشهر مكافأة للمدير الفني الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني ومعاونيه كما ينص تعاقده مع القلعة الحمراء بواقع 125 ألف دولار

وطالب "الخطيب"، الإدارة المالية، بسرعة تجهيز مكافأة لاعبي الفريق الأحمر لصرفها قبل مواجهة المريخ السوداني المقرر لها الثلاثاء المقبل في أولى مباريات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.



واستقرت إدارة الأهلي علي تنظيم حفل كبير لتكريم الفريق الأول لكرة القدم بعد الإنجازات التي حققها طوال الفترة الماضية خاصة مع الجمع بثلاثية دوري أبطال أفريقيا وكأس مصر والدوري إلى جانب برونزية مونديال العالم للأندية.



وقرر "الخطيب"، بعد التشاور مع أعضاء مجلسه، أن يكون الحفل بعد شهر رمضان حتى تنحسر الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وحصل النادي على مبلغ 2.5 مليون دولار مكافأة التتويج بالميدالية البرونزية للبطولة.

وأتى المبلغ على الشكل التالي: مليون دولار نظير المشاركة في المسابقة التي انتهت الخميس الفائت، ومليون جنيه أخرى مكافأة التأهل لنصف نهائي المونديال، ونصف مليون دولار مكافأة الحصول على الميدالية البرونزية.

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وأحرز الأهلي بطل إفريقيا المركز الثالث بتغلبه على بالميراس بطل أمريكا الجنوبية في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بركلات الترجيح بنتيجة 3-2 عقب نهاية الوقت الأصلي بالتعادل من دون أهداف.

ونجح بهذا في تكرار الإنجاز الأبرز للقلعة الحمراء على مستوى الأندية، والذي لم يتحقق منذ عام 2006.

المصدر:RT

ناصر حاتم