بالفيديو.. سيدة تسيء إلى نادال بحركة بذيئة أثناء مباراة

وقعت حادثة غريبة أثناء فوز الإسباني رافائيل نادال على الأمريكي ميتشيل موه، في الدور الثاني من بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، الخميس.

حيث قامت امرأة بمضايقة المصنف الثاني عالميا والصراخ قبل توجيهها حركة لا أخلاقية، وتم إخراجها من المدرجات، لتتحدث لاحقا عن سبب قيامها بما فعلته، معترفة بأنها فعلت ذلك، تحت تأثير الكحول.

أبدى نادال استغرابه من هذا التصرف، ليخاطب السيدة وهو مبتسم: "هل أنا المقصود؟!".

وعند سؤال نادال عن رأيه حول تصرف المشجعة في المؤتمر الصحفي، أجاب: "كانت تقصدني بهذه الحركة على ما أعتقد، لا أعلم سبب تصرفها هذا. لكنه تصرف غريب ومضحك في ذات الوقت. ربما لم تكن بكامل وعيها".

A fan just gave Rafa the finger. Look at his reaction: “what, me? “ 😂 pic.twitter.com/fY3npCNTrn — Tennis GIFs 🎾🎥 (@tennis_gifs) February 11, 2021

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وأطلت السيدة عبر محطة 3AW الإذاعية، مستخدمة اسم ليزا، قائلة: "لا أنا بالتأكيد لست من المعجبين بنادال. أعتقد أنه ممل بشكل لا يصدق بسبب الطقوس الغريبة التي يقوم بها قبل الإرسال، إنه يأخذ وقتا طويلا جدا".

وتابعت: "سبب وجودي في المباراة هو أنني كنت في المباراة السابقة بين كوكو جوف وإيلينا سفيتولينا. وبقيت لمشاهدة نادال الممل".

وأوضحت: "أعتقد أن صورتي التي انتشرت بسرعة على مواقع التواصل الاجتماعي تعكس مدى ملل مبارياته بشكل لا يصدق. لماذا تريد التركيز على متفرج واحد؟".

وأردفت: "أعلم أن الأمر محرج بعض الشيء. ربما لم تكن لحظة رائعة بالنسبة لي، ربما تناول القليل من الكحول جعلني أتصرف بهذا الشكل".

المصدر: marca