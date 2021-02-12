لهدف نبيل.. ميسي يتبرع بحذائه التاريخي الذي حطم به رقم الأسطورة بيليه

تبرع الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني بحذائه، الذي حطم به الرقم القياسي كأكثر لاعب تسجيلا للأهداف مع فريق واحد في تاريخ كرة القدم، للمتحف الوطني للفنون بإقليم كتالونيا.

وحقق ميسي رقمه التاريخي خلال مباراة مضيفه بلد الوليد ضمن منافسات الجولة الـ15 من الدوري الإسباني لكرة القدم في الـ22 من ديسمبر الماضي، عندما سجل هدفه رقم 644 هدفا بقميص برشلونة، ليصبح أكثر لاعب تسجيلا للأهداف مع فريق واحد في تاريخ الساحرة المستديرة، محطما رقم الأسطورة البرازيلي بيليه الذي أحرز 643 هدفا بقميص سانتوس البرازيلي.

Lionel Messi donó los botines con los que anotó su gol 644 con el Barça -que sirvió para superar el récord de Pelé- al Museo de Arte de Cataluña. Los mismos serán subastados y el dinero recaudado se destinará a la lucha contra el cáncer infantil.



Gestazo nivel 10. 🙌🏼 pic.twitter.com/RQzlFUmglc — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) February 12, 2021

وذكر المتحف الوطني للفنون في مدينة برشلونة في بيان رسمي يوم الجمعة، أن حذاء ميسي سيتم عرضه اعتبارا من اليوم ولمدة شهر في القاعة البيضاوية قبل بيعه بالمزاد للأعمال الخيرية ولمساعدة الأطفال المصابين بأمراض سرطانية وغيرها من الأمراض الخطيرة، ودعم عائلاتهم.

Messi has gifted the boots he wore when he scored his world record 644th goal for Barcelona to the national Catalan museum of art 🎨 @brkicks



They will be auctioned to raise money for charity next month 🐐 pic.twitter.com/JVNIcq5547 — B/R Football (@brfootball) February 12, 2021

وسيقوم المتحف بتخصيص العائد من المزاد لبرنامج الفن والصحة، وهي مبادرة رائدة أطلقها المتحف منذ عام 2018، بالتعاون مع مستشفى جامعة فال ديبرون، والمعهد الكتالوني للصحة.

adidas y Leo Messi regalan las botas del récord de mayor número de goles para un solo club - 644, al @MuseuNac_Cat de Barcelona. Se exhibirán en la Sala Oval del museo durante un mes antes de ser subastadas con fines benéficos. pic.twitter.com/kW8u0BaQkb — adidas_ES (@adidas_ES) February 12, 2021

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من جهته، قال ميسي في بيان: "الوصول إلى هذا الإنجاز التاريخي بـ644 هدفا مع نفس النادي يمنحني فرحة كبيرة، لكن الشيء الأكثر أهمية هو أن تكون قادرا على رد الجميل للأطفال الذين يقاتلون من أجل صحتهم. نأمل أن يولد مزاد أبريل الكثير من الوعي لهذه القضية المهمة".

المصدر: sport.es