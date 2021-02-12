السيسي يهنئ الأهلي المصري بتتويجه ببرونزية كأس العالم للأندية

وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رسالة تهنئة إلى النادي الأهلي المصري، بعد تتويجه بالميدالية البرونزية لبطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم على حساب نادي بالميراس البرازيلي.

وقال السيسي، عبر حسابه في "تويتر": "خالص التهنئة لفريق كرة القدم للنادي الأهلي على فوزهم بالمركز الثالث في كأس العالم للأندية وأداءهم المشرف، كما أؤكد على أن الدولة لن تدخر جهدا في دعم ورعاية الرياضة والشباب المصري في كافة الألعاب الجماعية منها والفردية متمنيا دوام التقدم والنجاح للرياضة المصرية على كافة الأصعدة".

خالص التهنئة لفريق كرة القدم للنادي الأهلي على فوزهم بالمركز الثالث في كأس العالم للأندية وأداءهم المشرف، كما أؤكد على أن الدولة لن تدخر جهدا في دعم ورعاية الرياضة والشباب المصري في كافة الألعاب الجماعية منها والفردية متمنيا دوام التقدم والنجاح للرياضة المصرية على كافة الأصعدة. — Abdelfattah Elsisi (@AlsisiOfficial) February 12, 2021

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وتغلب الأهلي بطل إفريقيا على بالميراس بطل أمريكا الجنوبية بركلات الترجيح 3-2 بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل من دون أهداف في المباراة التي جمعتهما أمس الخميس لتحديد المركزين الثالث والرابع لمونديال الأندية على ملعب "المدينة التعليمية" في مدينة الريان القطرية.

وهذه المرة الثانية التي يحرز فيها الأهلي المركز الثالث بكأس العالم للأندية بعد أن أحرز البرونزية في نسخة عام 2006.

يذكر أن فريق بايرن ميونخ الألماني (بطل أوروبا) توج بكأس مونديال الأندية بفوزه في النهائي على تيغريس أونال المكسيكي (بطل الكونكاكاف) بهدف دون رد.

المصدر: RT