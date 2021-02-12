دجوكوفيتش وتيم إلى الدور الرابع لبطولة أستراليا المفتوحة

واصل الصربي المصنف أولا نوفاك دجوكوفيتش دفاعه عن اللقب في بطولة أستراليا المفتوحة بكرة المضرب، بفوز مثير على الأمريكي تايلور فريتز في الدور الثالث اليوم الجمعة.

A tale of survival 📚@DjokerNole is into the round of 16 at the #AusOpen for the 1️⃣4️⃣th time.#AO2021pic.twitter.com/gkfqsAEKxn — #AusOpen (@AustralianOpen) February 12, 2021

وتغلب دجوكوفيتش على آلام شديدة في البطن ليخطف فوزا صعبا من فريتز بثلاث مجموعات مقابل مجموعتين، بواقع: 7-6، 6-4، 3-6، 4-6 و6-2، ليضرب موعدا في الدور المقبل مع الكندي ميلوش راونيتش.

وفي مباراة ثانية، قلب النمساوي دومينيك تيم تأخره بمجموعتين 4-6 و4-6 أمام الأسترالي نك كيريوس إلى فوز مثير، بعد أن حسم ثلاث مجموعات متتالية 6-3 و6-4 و6-4.

What a show 🔥👏@ThiemDomi fights back from two sets down to win in a classic 🇦🇹#AusOpen | #AO2021pic.twitter.com/JwxgCiq1Dr — #AusOpen (@AustralianOpen) February 12, 2021

وهي المرة الرابعة التي يقلب فيها تيم تخلفه بمجموعتين إلى فوز خلال مسيرته، علما أنه لم يخسر سوى 6 أشواط في مباراته السابقة.

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وضرب النجم النمساوي موعدا في الدور الرابع مع البلغاري غريغور ديميتروف الذي انتهت مباراته سريعا أمام الإسباني بابلو كارينيو بوستا المنسحب بسبب المرض مع بداية المجموعة الثانية عندما كانت النتيجة تشير إلى تقدم الأول 6-0 و1-0.

المصدر: أ ف ب