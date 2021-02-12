الروسي كاراتسيف يقصي الأرجنتيني شوارتزمان ويتأهل إلى رابع أدوار أستراليا المفتوحة

تأهل الروسي أصلان كاراتسيف إلى الدور الرابع من بطولة أستراليا المفتوحة لكرة المضرب بتغلبه اليوم الجمعة على الأرجنتيني دييغو شوارتزمان المصنف ثامنا بثلاث مجموعات نظيفة.

وحسم كاراتسيف البالغ 27 عاما المواجهة لمصلحته بثلاث مجموعات دون مقابل، بواقع: 6-3 و6-3 و6-3، خلال ساعة واحدة و52 دقيقة.

وهذه المرة الأولى التي يصل فيها الروسي المصنف 114 عالميا للدور ثمن النهائي في إحدى البطولات الأربع الكبرى.

It's the biggest win of Aslan Karatsev's career 👏



The 🇷🇺 qualifier takes out the No. 8 seed in Melbourne!@AustralianOpen | #AusOpenpic.twitter.com/CmfWuKapmK — ATP Tour (@atptour) February 12, 2021

وسيواجه كاراتسيف في الدور المقبل الكندي فيليكس أوجير أليازيم الفائز على مواطنه دينيس شابوفالوف بثلاث مجموعات نظيفة، نتائجها: 7-5 و7-5 و6-3.

Felix is flying ✈️



A huge win for 🇨🇦 @felixtennis who beats Shapovalov 7-5, 7-5, 6-3 to make the #AusOpen 4R! pic.twitter.com/U7y2mu4YGM — ATP Tour (@atptour) February 12, 2021

Couple of Canadians flying across Melbourne 🇨🇦#AusOpenpic.twitter.com/HjMPFIFPAL — ATP Tour (@atptour) February 12, 2021

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المصدر: rsport.ria.ru