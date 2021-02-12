شاهد.. رد فعل نجمة التنس تجاه فراشة "فضولية" خلال مباراة

أظهرت اليابانية ناومي أوساكا المصنفة ثالثة والمتوجة في ملبورن قبل عامين، نعومة في التعامل مع فراشة حطت على وجهها وأبت أن تطير، فما كان منها إلا أن حملتها بلطف إلى خارج الملعب.

وحطت فراشة على نعومي أوساكا خلال مباراة أستراليا المفتوحة في الدور الثالث الجمعة، فما كان من النجمة البالغة 23 عاما إلا إيقاف لعبتها لإيصال المخلوق الصغير إلى بر الأمان.

وأنهت أوساكا مغامرة التونسية أنس جابر، المصنفة 27، بفوزها السهل عليها 6-3 و6-2 في ساعة و18 دقيقة.

#AusOpen



Butterflies on the court and Naomi Osaka shows how it is done.



Video: Australian Open pic.twitter.com/SDTcmyrBX1 — The Field (@thefield_in) February 12, 2021

ولم تخسر أوساكا سوى 13 شوطا في مبارياتها الثلاث حتى الآن، وقد وصفت اللعب ضد صديقتها جابر بـ "الأمر الممتع".

وتابعت: "كنت فعلا عصبية وخائفة لأني لم أكن أدري طريقة لعبها، لذا شعرت أني استعجل قليلا".

كما شكرت الجماهير لحضور المباراة، وذلك قبل أن يتم الإعلان عن إقفال ملبورن لفترة 5 أيام بسبب تخوف من الموجة الثالثة لفيروس كورونا، ما يعني أن المباريات ستقام أمام مدرجات خالية من الجماهير بدءا من السبت.

وتواجه أوساكا في الدور الرابع الإسبانية غاربينيي موغوروسا الفائزة على الكازاخستانية زارينا دياس 6-1 و6-1 في 56 دقيقة فقط.

المصدر: "أ ف ب"