 
مباشر

قرعة صعبة لقطبي مانشستر في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

الرياضة

قرعة صعبة لقطبي مانشستر في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/pr68

أسفرت قرعة الدور ربع النهائي من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم التي سحبت يوم الخميس، عن مواجهتين صعبتين لقطبي مدينة مانشستر، السيتي واليونايتد.

وجاءت قرعة دور الثمانية كالتالي:

- إيفرتون يستضيف مانشستر سيتي

- بورنموث يستضيف ساوثهامبتون

- ليستر سيتي يستضيف مانشستر يونايتد

- تشيلسي يستضيف شيفيلد يونايتد

إقرأ المزيد
بايرن ميونخ يتوج بمونديال الأندية للمرة الثانية في تاريخه ويكرر
بايرن ميونخ يتوج بمونديال الأندية للمرة الثانية في تاريخه ويكرر "سداسية" برشلونة التاريخية

وستقام مباريات الدور ربع النهائي يومي 20 و21 مارس المقبل.

المصدر: EmiratesFACup/twitter

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا