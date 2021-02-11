قرعة صعبة لقطبي مانشستر في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

أسفرت قرعة الدور ربع النهائي من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم التي سحبت يوم الخميس، عن مواجهتين صعبتين لقطبي مدينة مانشستر، السيتي واليونايتد.

وجاءت قرعة دور الثمانية كالتالي:

- إيفرتون يستضيف مانشستر سيتي

- بورنموث يستضيف ساوثهامبتون

- ليستر سيتي يستضيف مانشستر يونايتد

- تشيلسي يستضيف شيفيلد يونايتد

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وستقام مباريات الدور ربع النهائي يومي 20 و21 مارس المقبل.

المصدر: EmiratesFACup/twitter