قرعة صعبة لقطبي مانشستر في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي
Reuters
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أسفرت قرعة الدور ربع النهائي من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم التي سحبت يوم الخميس، عن مواجهتين صعبتين لقطبي مدينة مانشستر، السيتي واليونايتد.
وجاءت قرعة دور الثمانية كالتالي:
- إيفرتون يستضيف مانشستر سيتي
- بورنموث يستضيف ساوثهامبتون
- ليستر سيتي يستضيف مانشستر يونايتد
- تشيلسي يستضيف شيفيلد يونايتد
The all-important #EmiratesFACup quarter-final draw...— Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) February 11, 2021
What's the stand-out fixture? 👀 pic.twitter.com/OkhL2Ao7B5
We’re LIVE for the #EmiratesFACup quarter-final draw! 🏆 https://t.co/nejqy6zK9L— Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) February 11, 2021
وستقام مباريات الدور ربع النهائي يومي 20 و21 مارس المقبل.
المصدر: EmiratesFACup/twitter