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ليفاندوفسكي يتوج بجائزة أفضل لاعب في مونديال الأندية (فيديو)

الرياضة

ليفاندوفسكي يتوج بجائزة أفضل لاعب في مونديال الأندية (فيديو)
AFP Karim JAAFAR
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توج البولندي روبرت ليفاندوفسكي نجم بايرن ميونخ الألماني بجائزة أفضل لاعب في النسخة الـ17 من بطولة كأس العالم للأندية، التي استضافتها قطر بين 4 و11 فبراير الجاري.

ورفع ليفاندوفسكي كرة المونديال الذهبية المخصصة لأفضل لاعب بعدما قاد فريقه البافاري، للحصول على اللقب للمرة الثانية في تاريخه عقب تغلبه على تيغريس أونال المكسيكي في النهائي بهدف دون مقابل.

وسجل ليفاندوفسكي، الفائز بجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2020 والمقدمة من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، هدفين في مرمى الأهلي المصري في الدور نصف النهائي للمونديال، بالإضافة لمساهمته الكبيرة في الهدف الذي سجله زميله الفرنسي بنيامين بافارد في النهائي.

وحصل الفرنسي المخضرم، أندريه بيير جينياك، لاعب تيغريس، على الكرة الفضية كثاني أفضل لاعب في المونديال، بعدما سجل ثلاثة أهداف، قادت فريقه لكي يصبح أول ناد من اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي (الكونكاكاف)، يصعد للمباراة النهائية في مونديال الأندية، علما بأنه فاز أيضا بلقب هداف البطولة.

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ورفع جوشوا كيميتش لاعب الفريق البافاري كرة المونديال البرونزية كثالث أفضل لاعب في البطولة.

المصدر: RT

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