بايرن ميونخ يفتتح التسجيل في نهائي كأس العالم للأندية (فيديو)

افتتح بايرن ميونخ الألماني باب التسجيل في المباراة النهائية لكأس العالم للأندية، التي جمعته مع فريق تيغريس المكسيكي على ملعب "المدينة التعليمية" في مدينة الريان القطرية.

وسجل الفريق البافاري هدفه عن طريق نجمه الفرنسي بنيامين بافارد في الدقيقة الـ59 من عمر اللقاء.

Con gol de Benjamín Pavard al minuto 59, el Bayern Múnich 🇩🇪 ya lo gana 1-0 a los Tigres 🐯 en la final del Mundial de Clubes 🏆pic.twitter.com/JIrqnmyAH5 — El Heraldo SLP (@ElHeraldoSLP) February 11, 2021

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المصدر: RT