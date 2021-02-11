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بايرن ميونخ يفتتح التسجيل في نهائي كأس العالم للأندية (فيديو)

الرياضة

بايرن ميونخ يفتتح التسجيل في نهائي كأس العالم للأندية (فيديو)
AFP Karim JAAFAR
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افتتح بايرن ميونخ الألماني باب التسجيل في المباراة النهائية لكأس العالم للأندية، التي جمعته مع فريق تيغريس المكسيكي على ملعب "المدينة التعليمية" في مدينة الريان القطرية.

وسجل الفريق البافاري هدفه عن طريق نجمه الفرنسي بنيامين بافارد في الدقيقة الـ59 من عمر اللقاء.

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المصدر: RT

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