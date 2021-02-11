التشكيلة الأساسية لمواجهة الأهلي المصري وبالميراس البرازيلي في كأس العالم للأندية

تتجه الأنظار اليوم الخميس نحو ملعب "المدينة التعليمية" في مدينة الريان القطرية الذي يستضيف المواجهة المرتقبة بين الأهلي المصري وبالميراس البرازيلي ضمن مونديال الأندية.

وأعلن مدربا الفريقين التشكيلة الأساسية لهما لخوض هذا اللقاء المنتظر لتحديد صاحبي المركزين الثالث والرابع في المونديال.

ومن المقرر أن ينطلق اللقاء في تمام الساعة 18:00 بتوقيت موسكو ومكة المكرمة.

واختار الجنوب إفريقي، بيتسو موسيماني، المدير الفني لنادي الأهلي، التشكيلة الأساسية التالية لمواجهة الفريق البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية:

- في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

- في خط الدفاع: محمد هاني، بدر بانون، أيمن أشرف وياسر إبراهيم.

- في خط الوسط: أكرم توفيق، حمدي فتحي وعمرو السولية.

- في خط الهجوم: محمد مجدي أفشة، طاهر محمد طاهر والزامبي والتر بواليا.

بينما وضع البرتغالي آبيل فيريرا، المدير الفني لنادي بالميراس، التشكيلة الأساسية التالية لمواجهة الأهلي بطل إفريقيا:

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ويطمح الأهلي لتحقيق الفوز على بالميراس والحصول على المركز الثالث بمونديال الأندية للمرة الثانية في تاريخه بعد أن أحرز البرونزية عام 2006.

المصدر: twitter/AlAhly/Palmeiras