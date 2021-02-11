مدفيديف وروبليف وخاتشانوف يتأهلون للدور الثالث في أستراليا المفتوحة

تأهل الثلاثي الروسي دانييل مدفيديف وأندريه روبليف وكارين خاتشانوف إلى الدور الثالث من بطولة أستراليا المفتوحة أولى البطولات الأربع الكبرى بكرة المضرب.

وجاء تأهل مدفيديف بعد أن حسم مباراته اليوم الخميس أمام الإسباني روبيرتو كارباليسا بينو بثلاث مجموعات نظيفة، بواقع: 6-2 و7-5 و6-1، خلال ساعة واحدة و44 دقيقة.

The birthday boy takes care of business 🎂💪@DaniilMedwed moves through to the third round with a clinical straight sets win over Carballés Baena.#AusOpen | #AO2021pic.twitter.com/0XmvUqWkNf — #AusOpen (@AustralianOpen) February 11, 2021

وهذا الفوز هو الـ16 على التوالي للنجم الروسي الذي يحتفل اليوم بعيد ميلاده الـ25.

The man of the moment!



Join us in wishing @DaniilMedwed a happy 25th birthday 🥳 pic.twitter.com/wjiw3efvu6 — ATP Tour (@atptour) February 11, 2021

وسواجه مدفيديف في الدور المقبل الصربي فيليب كراينوفيتش.

Karen Khachanov 🇷🇺 dice presente en la tercera ronda de #AusOpen .



El ruso se impuso sin atenuantes en sets corridos por 6-2 6-4 y 6-4 ante Ricardas Berankis 🇱🇹.



Ahora irá vs. Berrettini o Machac. pic.twitter.com/QMeq0NxfCw — Tenis Central (@Tenis_Central) February 11, 2021

وبلغ خاتشانوف الدور الثالث بتغلبه على الليتواني ريتشارداس بيرانكيس بثلاث مجموعات دون مقابل، نتائجها: 6-2 و6-4 و6-4، خلال ساعة واحدة و57 دقيقة.

Still undefeated in 2021 👊



Russian star @AndreyRublev97 goes 6-0 this season with a 6-4, 6-4, 7-6(8) win over Monteiro to make the #AusOpen 3R. pic.twitter.com/zBsriA7gOB — ATP Tour (@atptour) February 11, 2021

إقرأ المزيد

وتأهل روبليف إلى ثالث أدوار البطولة بعد أن تغلب على البرازيلي تياغو مونتيرو بثلاث مجموعات نظيفة، بواقع: 6-4 و6-4 و7-6، خلال ساعتين و8 دقائق.

المصدر: rsport.ria.ru