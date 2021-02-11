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مانشستر سيتي يحقق إنجازا إنجليزيا غير مسبوق

الرياضة

مانشستر سيتي يحقق إنجازا إنجليزيا غير مسبوق
Globallookpress
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سجل مانشستر سيتي إنجازا تاريخيا في الكرة الإنجليزية الأربعاء، عقب تأهله إلى ربع نهائي مسابقة كأس إنجلترا بكرة القدم.  

ولحق مانشستر سيتي بجاره مانشستر يونايتد إلى الدور ربع النهائي للمسابقة، بعد تفوقه على مضيفه سوانزي سيتي 3-1، ليواصل مشواره في مسابقة الكأس، وسجل أهدافه كل من كايل ووكر ورحيم سترلينغ وغابرييل جيسوس.

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وبات مانشستر سيتي، أول فريق إنجليزي يلعب في الدوري الممتاز، يحقق 15 انتصارا متتاليا بكافة المسابقات، وفقا لشبكة إحصائيات "أوبتا".

وأكد السيتي استعداده الجيد للقمم المرتقبة ضد توتنهام السبت المقبل وإيفرتون الأربعاء المقبل وأرسنال في 21 فبراير في المراحل 24 و25 و26 من الدوري الذي يسعى إلى استعادة لقبه حيث يتصدر بفارق 5 نقاط أمام جاره مانشستر يونايتد مع مباراة مؤجلة، قبل أن يحل ضيفا على بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني في ذهاب الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

المصدر: twitter/OptaJoe

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