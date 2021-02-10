أتالانتا يتغلب على نابولي بثلاثية ويضرب موعدا مع يوفنتوس في نهائي كأس إيطاليا
تغلب أتالانتا على ضيفه نابولي بنتيجة 3-1 في المباراة التي جمعتهما يوم الأربعاء في إياب الدور نصف النهائي من كأس إيطاليا لكرة القدم.
وافتتح الكولومبي دوفان زاباتا مهاجم أتالانتا باب التسجيل في الدقيقة العاشرة، قبل أن يعزز ماتيو بيسينا النتيجة لأصحاب الأرض بتسجيله الهدف الثاني بعدها بست دقائق.
وقلص نابولي النتيجة في الدقيقة الـ53 عن طريق نجمه المكسيكي هيرفينغ لوزانو.
وفي الدقيقة الـ78 عاد بيسينا لهز الشباك بتسجيله الهدف الشخصي الثاني له والثالث لفريقه.
اتالانتا يتأهل للمباراة النهائية من #كأس_إيطالية!🏆🇮🇹#اتالانتا_نابوبي#كالتشيوpic.twitter.com/7ZTFZpKgb4— الدوري الإيطالي (@SerieA_AR) February 10, 2021
وبهذا الفوز، تأهل أتالانتا إلى المباراة النهائية بعد أن ساد التعادل السلبي نتيجة مباراة الذهاب على ملعب "دييغو أرماندو مارادونا" في نابولي الأسبوع الماضي.
zapata pic.twitter.com/WKL5A49LB8— Goncalodias17golos (@Goncalodias17g3) February 10, 2021
pessina pic.twitter.com/CwnEpDH2Ew— Goncalodias17golos (@Goncalodias17g3) February 10, 2021
lozano pic.twitter.com/v1kaJA8RlW— Goncalodias17golos (@Goncalodias17g3) February 10, 2021
وسيواجه أتالانتا في نهائي كأس إيطاليا المقرر في الـ19 من مايو المقبل، فريق يوفنتوس الذي حجز بطاقة النهائي الأولى على حساب إنتر ميلان.
المصدر: RT