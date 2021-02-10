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إشبيلية يضع قدما في نهائي كأس إسبانيا بثنائية في شباك برشلونة (فيديو)

الرياضة

إشبيلية يضع قدما في نهائي كأس إسبانيا بثنائية في شباك برشلونة (فيديو)
AFP CRISTINA QUICLER
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حقق إشبيلية فوزا ثمينا على ضيفه برشلونة بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما يوم الأربعاء في ذهاب الدور نصف النهائي من كأس ملك إسبانيا لكرة القدم.

وسجل ثنائية الفريق الأندلسي، الفرنسي جيوليس كوندي والكرواتي إيفان راكيتيتش في الدقيقتين 25 و85 على الترتيب.

وبهذا الفوز، وضع إشبيلية قدما بنهائي المسابقة في انتظار مباراة الإياب التي سيستضيفها برشلونة على ملعب "الكامب نو" في الـ3 من مارس المقبل.

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المصدر: RT

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