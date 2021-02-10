إشبيلية يضع قدما في نهائي كأس إسبانيا بثنائية في شباك برشلونة (فيديو)

حقق إشبيلية فوزا ثمينا على ضيفه برشلونة بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما يوم الأربعاء في ذهاب الدور نصف النهائي من كأس ملك إسبانيا لكرة القدم.

وسجل ثنائية الفريق الأندلسي، الفرنسي جيوليس كوندي والكرواتي إيفان راكيتيتش في الدقيقتين 25 و85 على الترتيب.

ذهاب نصف نهائي كاس ملك اسبانيا | اشبيلية 1 × 0 برشلونة | هدف اول اشبيلية HD



. pic.twitter.com/CxJTNPMTzl — GOALS (@QWEA0S) February 10, 2021

ذهاب نصف نهائي كاس ملك اسبانيا | اشبيلية 2 × 0 برشلونة | هدف الثاني اشبيلية راكيتيش 😱😱 و يرفض الاحتفال HD



. pic.twitter.com/DrPhrrgLCa — GOALS (@QWEA0S) February 10, 2021

وبهذا الفوز، وضع إشبيلية قدما بنهائي المسابقة في انتظار مباراة الإياب التي سيستضيفها برشلونة على ملعب "الكامب نو" في الـ3 من مارس المقبل.

𝗔 𝗛𝗨𝗚𝗘 𝗪𝗜𝗡.



But it's far from over. A huge 90 minutes await us at the Camp Nou in March. ⚪🔴#CopaDelRey#WeareSevilla#NeverSurrenderpic.twitter.com/ohvYEEG4qY — Sevilla FC (@SevillaFC_ENG) February 10, 2021

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المصدر: RT