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قائدة المنتخب الأمريكي تنشر صورا "جريئة" رفقة "حبيبتها" (صور)

الرياضة

قائدة المنتخب الأمريكي تنشر صورا
AFP Philippe DESMAZES
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نشرت نجمة المنتخب الأمريكي لكرة القدم ميغان رابينو صورا جريئة رفقة لاعبة كرة السلة الأمريكية السابقة سوزان بيرد، واللتين أعلنتا رسميا في أكتوبر الماضي عن ارتباطهما بعلاقة عاطفية.

وأعادت رابينو، المتوجة مع منتخب بلادها بكأس العالم للسيدات والفائزة بجائزة "الفيفا" كأفضل لاعبة في العالم عام 2019، نشر صورة لجلسة تصوير حصرية تم التقاطها لمجلة GQ العالمية التي نشرت الصور أولا.

يذكر أن رابينو البالغة 35 عاما وبريد البالغة 40 عاما تتواعدان منذ عام 2016 عندما التقيا في الألعاب الأولمبية في ريو دي جانيرو البرازيلية.

قائدة المنتخب الأمريكي تنشر صورا
AFP Ethan Miller
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المصدر: eurosport.ru

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