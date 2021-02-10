قائدة المنتخب الأمريكي تنشر صورا "جريئة" رفقة "حبيبتها" (صور)

نشرت نجمة المنتخب الأمريكي لكرة القدم ميغان رابينو صورا جريئة رفقة لاعبة كرة السلة الأمريكية السابقة سوزان بيرد، واللتين أعلنتا رسميا في أكتوبر الماضي عن ارتباطهما بعلاقة عاطفية.

وأعادت رابينو، المتوجة مع منتخب بلادها بكأس العالم للسيدات والفائزة بجائزة "الفيفا" كأفضل لاعبة في العالم عام 2019، نشر صورة لجلسة تصوير حصرية تم التقاطها لمجلة GQ العالمية التي نشرت الصور أولا.

يذكر أن رابينو البالغة 35 عاما وبريد البالغة 40 عاما تتواعدان منذ عام 2016 عندما التقيا في الألعاب الأولمبية في ريو دي جانيرو البرازيلية.

AFP Ethan Miller

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المصدر: eurosport.ru