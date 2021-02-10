موسيقى تشايكوفسكي بدلا من النشيد الوطني الروسي في بطولة العالم للتزلج

أعلنت فارفارا باريشيفا، المدير التنفيذي لاتحاد التزلج الروسي، أن موسيقى المؤلف الموسيقي الروسي بيوتر تشايكوفسكي ستعزف في بطولات العالم للتزلج بدلا من النشيد الوطني الروسي.

و قالت باريشيفا: "أبلغنا الاتحاد الدولي للتزلج ISU أنه يمكننا اختيار المقطوعة الموسيقية بأنفسنا، وناقشنا أفكارا مختلفة بشأن نوع الموسيقى التي يمكن أن تعزف عند توزيع الجوائز لرياضيينا الروس في بطولات العالم للتزلج".

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وتابعت المدير التنفيذي لاتحاد التزلج الروسي:" قررنا اختيار مقطوعة من الحفل الأول لبيوتر إيليتش تشايكوفسكي، ووافق الاتحاد الدولي للتزلج على ذلك".

وأوضحت:"أردنا أن تكون الموسيقى مهيبة ومعروفة في جميع أنحاء العالم وفي نفس الوقت نريد أن نشير إلى التراث الثقافي الغني لبلادنا".

وتم اقتراح موسيقى بديلة للنشيد الوطني الروسي في بطولة العالم للتزلج 2021، بعد قرار محكمة التحكيم الرياضية "كاس" في الـ17 من ديسمبر الماضي بحرمان الرياضيين الروس من المنافسة في المسابقات الدولية الكبرى تحت العلم والنشيد الروسي لمدة عامين من تاريخ إصدار القرار، أي حتى 16 ديسمبر 2022، بدعوى "التلاعب في بيانات مختبر موسكو لمكافحة المنشطات".

وستقام بطولة العالم للتزلج السريع في مدينة هيرنفين الهولندية في الفترة من 11 إلى 14 فبراير.

كما ستقام بطولة العالم للتزلج على المسار القصير في مدينة دوردريخت الهولندية في الفترة من 5 إلى 7 مارس.

المصدر: sportbox.ru