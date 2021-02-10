نجيب ساويرس يكشف سر "شيك المليون جنيه" لأبو تريكة

أشاد المهندس نجيب ساويرس رجل الأعمال المصري، بأخلاق نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق أبوتريكة، مشيرا إلى أنه لاعب عظيم.

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ووجه أحد متابعي السوشيال ميديا على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، سؤالا لرجل الأعمال نجيب ساويرس، نقلا عن سمير زاهر رئيس مجلس الإدارة السابق للاتحاد المصري لكرة القدم، قائلا:" أبو تريكة رفض ياخد شيك من نجيب ساويرس بـمليون جنيه .. وقال أخده للمنتخب مش ليا هل ده حصل فعلا يا بشمهندس".

وأجاب "ساويرس": في تعليقه على سؤال أحد المتابعين قائلا: "حصل..! بس كان عنده مشكلة مع عقد فودافون...".

وأضاف: الأساس في أبوتريكة إن أخلاقه عالية ولاعب عظيم إخواني أو مش إخواني..".

ويعد أبوتريكة أحد رموز الأهلي عبر التاريخ بفضل ما قدمه من عطاءات للنادي الأحمر.

المصدر: twitter/NaguibSawiris