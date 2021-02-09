ثنائية فرنسية تقود ريال مدريد لتجاوز عقبة خيتافي (فيديو)

تغلب ريال مدريد على ضيفه خيتافي بهدفين نظيفين يوم الثلاثاء، في مباراة مؤجلة من الجولة الأولى من الدوري الإسباني لكرة القدم "الليغا".

وسجل ثنائية النادي الملكي الفرنسيان كريم بنزيما وفيرلاند ميندي في الدقيقتين 60 و66 على التوالي.

وبهذا الفوز، رفع ريال مدريد رصيده إلى 46 نقطة في المركز الثاني وقلص الفارق مع المتصدر أتلتيكو مدريد إلى 5 نقاط، فيما توقف رصيد خيتافي عند 24 نقطة في المركز الـ13 على جدول ترتيب فرق "الليغا".

📈 @realmadriden move up to 2nd and within 5 points of top spot in #LaLigaSantander...#LiveStandingspic.twitter.com/i4VQtQMMdX — LaLiga English (@LaLigaEN) February 9, 2021

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المصدر: RT