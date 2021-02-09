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زينيت يتغلب على المنتخب الأردني وديا في دبي (فيديو)

الرياضة

زينيت يتغلب على المنتخب الأردني وديا في دبي (فيديو)
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تغلب فريق زينيت متصدر الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم على المنتخب الأردني بهدف دون مقابل في المباراة الودية التي جمعتهما اليوم الثلاثاء في مدينة دبي الإماراتية.

وسجل الهدف الوحيد في المباراة مهاجم زينيت أرتيوم دزيوبا في الدقيقة الـ56 من عمر اللقاء.

ويعسكر فريق زينيت في الإمارات مستغلا فترة التوقف الشتوية في الدوري الروسي.

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وتأتي المباراة ضمن استعدادات المنتخب الأردني لاستكمال مشواره في التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لنهائيات كأس العالم في قطر 2022 ونهائيات كأس آسيا في الصين 2023.

المصدر: RT

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