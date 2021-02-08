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بعد يومين على طرده.. إلغاء البطاقة الحمراء لنجم وست هام خلال مواجهة فولهام (فيديو)

الرياضة

بعد يومين على طرده.. إلغاء البطاقة الحمراء لنجم وست هام خلال مواجهة فولهام (فيديو)
AFP
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أعلن نادي وست هام يونايتد الإنجليزي إلغاء البطاقة الحمراء التي حصل عليها نجم الفريق التشيكي توماس سوتشيك خلال المباراة أمام فولهام ضمن الجولة الـ23 من الدوري الإنجليزي.

ونشر وست هام بيانا رسميا جاء فيه: "يمكننا أن نؤكد أن بطاقة توماس سوتشيك الحمراء في مباراة السبت بالدوري الممتاز ضد فولهام قد ألغيت بعد الاستئناف".

وبذلك يمكن لسوتشيك المشاركة مع الفريق في مباراته المقررة أمام مانشستر يونايتد، غدا الثلاثاء، في الدور الخامس من كأس الاتحاد الإنجليزي.

وكان سوتشيك البالغ 25 عاما قد حصل على البطاقة الحمراء وطرد في الوقت المحتسب بدل الضائع للمباراة، في قرار اتخذ بمساعدة تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR)، وذلك بداعي توجيه ضربة لألكسندر ميتروفيتش مهاجم فولهام خلال اللقاء الذي انتهى بالتعادل السلبي أمس الأول.

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ويحتل وست هام المركز السادس برصيد 39 نقطة على جدول ترتيب فرق "البريميرليغ".

المصدر: WestHam/twitter

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