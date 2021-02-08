بعد يومين على طرده.. إلغاء البطاقة الحمراء لنجم وست هام خلال مواجهة فولهام (فيديو)

أعلن نادي وست هام يونايتد الإنجليزي إلغاء البطاقة الحمراء التي حصل عليها نجم الفريق التشيكي توماس سوتشيك خلال المباراة أمام فولهام ضمن الجولة الـ23 من الدوري الإنجليزي.

ونشر وست هام بيانا رسميا جاء فيه: "يمكننا أن نؤكد أن بطاقة توماس سوتشيك الحمراء في مباراة السبت بالدوري الممتاز ضد فولهام قد ألغيت بعد الاستئناف".

We can confirm that Tomas Soucek’s red card in Saturday’s Premier League fixture against Fulham has been overturned on appeal. — West Ham United (@WestHam) February 8, 2021

وبذلك يمكن لسوتشيك المشاركة مع الفريق في مباراته المقررة أمام مانشستر يونايتد، غدا الثلاثاء، في الدور الخامس من كأس الاتحاد الإنجليزي.

I am glad my red card against Fulham has been overturned. I’ve checked it, I’ve gone over 200 games without a single red card. My entire career. I am looking forward to helping the team in the important games this week! Thanks for your support!#westham#whu#COYIpic.twitter.com/wANFeAFmhf — Tomáš Souček (@tomassoucek28) February 8, 2021

وكان سوتشيك البالغ 25 عاما قد حصل على البطاقة الحمراء وطرد في الوقت المحتسب بدل الضائع للمباراة، في قرار اتخذ بمساعدة تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR)، وذلك بداعي توجيه ضربة لألكسندر ميتروفيتش مهاجم فولهام خلال اللقاء الذي انتهى بالتعادل السلبي أمس الأول.

West Ham boss David Moyes believes officials are allowing players to use VAR to their advantage after Tomas Soucek was controversially sent off at Fulham. pic.twitter.com/vpUbbO5V6p — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) February 8, 2021

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ويحتل وست هام المركز السادس برصيد 39 نقطة على جدول ترتيب فرق "البريميرليغ".

المصدر: WestHam/twitter