الروسي غولوفين يسجل "هاتريك" ويقود موناكو للفوز في الدوري الفرنسي (فيديو)

حقق موناكو فوزا ثمينا على مضيفه نيم أولمبيك بنتيجة 4-3 في المباراة التي جمعتهما أمس الأحد ضمن الجولة الـ24 من الدوري الفرنسي لكرة القدم "الليغ 1".

وتألق الدولي الروسي ألكسندر غولوفين نجم موناكو بتسجيله ثلاثة أهداف (هاتريك) في الدقائق 3 و12 و62، وصنع الهدف الرابع لفريقه عندما أهدى كرة على طبق من ذهب لزميله الألماني كيفن فولاند الذي أسكنها في الشباك عند الدقيقة الـ78 من عمر اللقاء.

في المقابل، سجل ثلاثية أصحاب الأرض كل من لوكاس دو والجزائري زين الدين فرحات والسويدي نيكلاس إيلاسون في الدقائق 23 و32 و81 على الترتيب.

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وبهذا الفوز، رفع موناكو رصيده إلى 48 نقطة وصعد إلى المركز الرابع، فيما توقف رصيد نيم عند 15 نقطة في المركز الـ20 والأخير على جدول ترتيب فرق الدوري الفرنسي.

المصدر: RT