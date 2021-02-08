السباحة سيوستروم تكسر مرفقها قبل ستة أشهر من أولمبياد طوكيو (صور)

تعرضت حاملة الرقم القياسي العالمي في سباقي 50 و100 م للسباحة الحرة، السويدية سارة سيوستروم لكسر بمرفقها الأيمن بعد انزلاقها على الجليد، قبل أقل من 6 أشهر على انطلاق أولمبياد طوكيو.

وأصيبت السباحة البالغة 27 عاما بالصدمة بعد تعرضها لحادث أجبرها على الخضوع لجراحة اليوم الاثنين، وقد يهدد فرصها بالدفاع عن لقبها في الألعاب الأولمبية الصيف المقبل.

وكتبت عبر حسابها في "إنستغرام": "انزلقت بشكل سيء على الجليد وكسرت مرفقي عندما هبطت على الأرض".

وتابعت: "من الواضح أن التوقيت لعين للغاية وأشعر بالصدمة، لكني في الوقت عينه مصممة للعودة أقوى من السابق".

وأضافت: "رأيت رياضيين يعودون أقوى بعد الإصابات ويشكلون إلهاما كبيرا لي".

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ووقع الحادث عندما كانت سيوستروم تمشي في العاصمة ستوكهولم المغطاة بالثلوج بعد خضوعها للتمارين أمس الأول.

وحسب طبيب المنتخب السويدي للسباحة، تحتاج السويدية حتى ستة أسابيع للتعافي.

وتحمل سيوستروم أربعة أرقام قياسية عالمية في سباقات 50 و100 م حرة، و50 و100 م فراشة.

وأحرزت في أولمبياد ريو 2016 ثلاث ميداليات، ذهبية 100 م فراشة، فضية 200 م حرة وبرونزية 100 م حرة.

المصدر: أ ف ب