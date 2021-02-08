إغلاق باب الانتقالات الشتوية في السعودية.. ونيانغ أبرز الوافدين

أجرت أندية كرة القدم السعودية بعض الانتقالات قبل اغلاق الفترة الشتوية منتصف ليل الأحد-الاثنين، أبرزها ضم الأهلي المهاجم السنغالي مباي نيانغ على سبيل الإعارة من رين الفرنسي.

ولم يكن الـ"ميركاتو" الشتوي بعيدا عن الأجواء الباردة، فالصفقات التي تمت لم تتجاوز 25 انتقالا، منها 16 صفقة أجنبية و9 صفقات محلية خلافا لما كان يحدث سابقا.

وفضل الهلال حامل اللقب الذي أنهى ارتباطه باللاعب السوري عمر خربين، إكمال الموسم بستة لاعبين أجانب، لعدم وجود اللاعب الذي يمكنه تقديم الإضافة الفنية المطلوبة.

تجدر الإشارة إلى أن أندية النصر والاتحاد والاتفاق والوحدة والباطن، تم منعها من التسجيل خلال هذه الفترة، لعدم حصولها على شهادة الكفاءة المالية التي تمكنها من ذلك، لكن الأول يستطيع تسجيل لاعب غير مرتبط بعقد خارج فترة الانتقالات كبديل للاعبه المصاب، الكوري كيم جين-سو الذي سيغيب حتى نهاية الموسم.

وتعاقد الأهلي مع نيانغ البالغ 26 عاما من رين الفرنسي بنظام الإعارة حتى نهاية الموسم مع خيار شراء عقده.

وحمل نيانغ ألوان ميلان الإيطالي بين 2012 و2018 إعارة خلالها إلى عدة أندية في فرنسا وإيطاليا وإنجلترا، قبل قدومه إلى رين في 2018.

وعلى المستوى الدولي، بدأ نيانغ مسيرته كلاعب فرنسي في فئة الشباب لكنه اختار تمثيل المنتخب السنغالي الأول بعد ذلك وشارك معه في 15 مباراة سجل خلالها 4 أهداف.

وكان الأهلي قريبا من التعاقد مع المدافع العراقي سعد ناطق بعد موافقة اللاعب وناديه الشرطة الذي تراجع في اللحظات الأخيرة بشكل مفاجئ، وقرر التمسك باللاعب الذي أبدى استياءه من موقف ناديه، فما كان من الأهلي إلا إعادة قيد لاعبه البوسني الفيس ساريتش الذي استبعده في فترة الانتقالات الصيفية إثر إصابته بالرباط الصليبي نهاية الموسم الماضي.

واستقطب الرائد الثاني عشر لاعب الوسط الدولي الألماني السابق ماركو مارين البالغ 31 عاما قادما من الأهلي بنظام الإعارة حتى نهاية الموسم.

يذكر أن مارين انتقل للأهلي خلال الفترة الشتوية من الموسم الماضي قادما من النجم الأحمر الصربي، وسبق له أن خاض العديد من التجارب مع أندية أوروبية مثل بوروسيا مونشنغلادباخ وفيردر بريمن الألمانيين، تشيلسي الانجليزي وإشبيلية الإسباني.

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وضم أبها، ثامن الدوري، لاعب الوسط الهجومي البوسني بنيامين تتار البالغ 26 عاما من إف كي ساراييفو، كما تعاقد ضمك مع لاعب الوسط الروماني كونستانتين بوديسكو البالغ 31 عاما من إسترا جيورجيو بنظام الإعارة، ليعيده إلى الدوري السعودي بعد حمله ألوان الشباب مطلع موسم 2018-2019.

وتعاقد العين متذيل ترتيب الدوري مع السنغالي بادو ندياي البالغ 30 عاما قادما من ستوك سيتي الإنجليزي الذي أعاره إلى عدة أندية تركية في السنوات الثلاث الماضية.

وعلى مستوى الصفقات المحلية، نجح الشباب في شراء الفترة المتبقية من عقد عمار النجار الذي وقع في وقت سابق عقدا يمتد لموسمين قادما من أبها، بينما تعاقد ضمك مع وليد حزام في صفقة انتقال حر بعدما انهى ارتباطه مع ناديه السابق الشباب، واستعان الفيصلي بخدمات عبدالله مجرشي قادما من الشباب بنظام الإعارة.

المصدر: "أ ف ب"