شاهد.. مقاتل يعود لينتقم من الجليد بعد حادثة غريبة

تورط مقاتل جورجي في حادثة غريبة أدت لإصابته بجروح في رأسه، بعد أن قرر الغوص في مياه جليدية، لكنه لم يستسلم وعاد للانتقام من الجليد بعد أيام قليلة.

وظهر المقاتل، ميراب دفاليشفيلي، وهو يرتدي خوذة وقفازات ملاكمة، وأظهر للمياه المجمدة ما يمكن للمقاتل الحقيقي القيام به.

وكتب ميراب في صفحته على "إنستغرام":"لقد ارتكبت خطأ مؤخرا. صدقني، أنا لست بهذا الجنون. استمتع بالجولة الثانية. هذه مجرد مزحة".

وقبل عدة أيام قرر ميراب، مقاتل منظمة UFC للفنون القتالية المختلطة، الركض في الحديقة بعد تساقط الثلوج وانخفاض كبير في درجة الحرارة أدت إلى تجمد مياه البحيرة.

وأراد لاحقا الغوص في المياه المتجمدة والسباحة تحتها، لكنه صدم رأسه بطبقة جليدية وتعرض لجرح كبير في رأسه أسال الدماء على وجهه، استدعته الذهاب إلى المستشفى لإجراء عدة غرز لتخييط الجرح.

وكان المقاتل الجورجي قد فاز بخمس نزالات متتالية، وفي رصيده 12 فوزا مقابل أربع هزائم خلال مسيرته الاحترافية.

المصدر: instagram/merab.dvalishvili