الزمالك يصالح جماهيره بثنائية في شباك الاتحاد (فيديو)

تغلب نادي الزمالك على الاتحاد السكندري (2-0)، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وسجل هدفي القلعة البيضاء كل من اللاعبين، أحمد سيد زيزو، ويوسف إبراهيم أوباما، في الدقيقتين (60 من ركلة جزاء، و76) على الترتيب، من زمن اللقاء الذي أقيم على أستاد القاهرة الدولي.

أحمد سيد زيزو في مرمى الإتحاد السكندري pic.twitter.com/7Hg3IwE1Tz — ZamalekGoals (@ZamalekGoals) February 7, 2021

هدف يوسف أوباما في الاتحاد السكندري جاء بعد أكثر من ٣٠ تمريرة. pic.twitter.com/V3zLQ4FVAG — ZamalekGoals (@ZamalekGoals) February 7, 2021

واستعاد الزمالك توازنه وصالح جماهيره بعد هزيمته أمام غزل المحلة (1-2) في الجولة الماضية، ورفع رصيده إلى 26 نقطة، في صدارة الدوري.

بينما توقف رصيد الاتحاد السكندري عند 11 نقطة من 8 مباريات، ويحتل المركز الحادي عشر في جدول الترتيب.

المصدر: RT