طفل يشعل المدرجات بحركة فنية وابتسامة بريئة (فيديو)

أشعل طفل أحد جامعي الكرات، المدرجات بلقطة فنية رائعة، وذلك خلال مباراة فريق سنترال كوست مارينرز وضيفه ويسترن يونايتد (3-2) ضمن دوري الدرجة (A) الأسترالي لكرة القدم.

والتقط الطفل كرة مشتتة إلى خارج خط التماس وعالية جدا، بمهارة فنية عالية ليبتسم على استحياء، وسط إعجاب وتصفيق عدد لا بأس به من الجماهير العائدة إلى المدرجات، بعد تراجع تفشي جائحة كورونا في أستراليا.

Пойманный мяч + улыбка паренька = радость всего стадиона 😅



📹 SNTV/IMG Media pic.twitter.com/DhWtkSD7C4 — Матч ТВ (@MatchTV) February 7, 2021

ويتصدر فريق فريق سنترال كوست مارينرز قائمة الدوري برصيد 15 نقطة حصدها من 7 مباريات.

بينما يشغل ويسترن يونايتد المرتبة التاسعة، على سلم ترتيب الدوري برصيد 5 نقاط بعد 5 مباريات.

المصدر: "twitter/MatchTV"