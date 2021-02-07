في 20 ثانية.. توتنهام يسجل هدفا رائعا من هجمة مرتدة نموذجية (فيديو)

استغل نادي توتنهام بأفضل طريقة ممكنة اندفاع وست بروميتش لإدراك هدف التعادل عندما كانت النتيجة تشير لتقدم "السبورز" 1-0، ليضيف الهدف الثاني، خلال مباراة جمعت الفريقين اليوم الأحد.

وجاء الهدف من مرتدة نموذجية جسدت العمل الكبير الذي يقوم به مدرب توتنهام، البرتغالي جوزيه مورينيو.

توتنهام 2 × 0 وست بروميتش | هددددددددددددددددددف سون الكوووووووووري 😍😍🎥 pic.twitter.com/K0obiIFOAJ — فيلسوف الكره الاوروبيه 💜 (@viola4ee) February 7, 2021

ففي الدقيقة 52، عندما رمى وست بروميتش بكل ثقله على مرمى توتنهام لتعديل النتيجة، قطع لاعب خط وسط "السبورز"، الدنماركي بيير إيميل هوبيرغ، الكرة في منطقة جزاء فريقه، لتصل للمهاجم الإنجليزي هاري كين، الذي مررها بلمسة واحدة بصدره لزميله البرازيلي لوكاس مورا، الذي انطلق كالسهم من منتصف ملعب فريقه متجاوزا لاعبين اثنين، وعندما اقترب من منطقة جزاء وست بروميتش، هيأ كرة على طبق من ذهب للكوري الجنوبي سون هيونغ مين، الذي استقبلها بتسديدة قوية بيمناه، لترتطم بيد الحارس وتسكن شباكه.

الدوري الانجليزي : توتنهام 2 × 0 وست بروميتش | هدف سوووون



في حال تم حجب الفيديو تجدونه هنا @ggo_l1



pic.twitter.com/K27Qixrq7F — سناب igoal1 (@cafcl_4) February 7, 2021

واستغرقت هذه الهجمة المرتدة قرابة 20 ثانية قبل أن تسفر عن هدف.

وانتهت المباراة بفوز توتنهام بهدفين دون رد، ليرفع رصيده إلى 36 نقطة في المركز السابع مؤقتا في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بينما تجمد رصيد وست بروميتش عند 12 نقطة في المركز الـ19 قبل الأخير.

المصدر: RT