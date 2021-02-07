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دورة "غريت أوشن رود".. سينر يحرز اللقب الثاني في مسيرته الاحترافية

الرياضة

دورة
Reuters
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أحرز الإيطالي يانيك سينر، اليوم الأحد، اللقب الثاني في مسيرته الاحترافية، بعد تتويجه بدورة "غريت أوشن رود" الأسترالية، بفوزه على مواطنه ستيفانو ترافاليا، في المباراة النهائية.

وحقق سينر، الفوز بواقع 7-6، و6-4، ليضيف لقب الدورة الأسترالية، إلى دورة صوفيا، التي ظفر بجائزتها في نوفمبر الماضي عندما أحرز باكورة ألقابه.

وهذا الفوز هو العاشر على التوالي للواعد سينر (19 عاما)، وسيستهل مشواره في بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى، غدا الاثنين، بمواجهة الكندي دينيس شابوفالوف.

وقال سينر: "أعتقد أننا قمنا باستعدادات جيدة، وبالتأكيد أننا سنبدأ غدا بطولة جديدة وأسبوعا جديدا وأحاسيس جديدة. ستكون مباراة صعبة ضد دينيس.. ستكون مثيرة للاهتمام".

المصدر: أ ف ب

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