العمر مجرد رقم.. رونالدو يحقق إنجازا مميزا في سن الـ36 (فيديو)

واصل النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، تحقيق الأرقام المميزة في مسيرته الحافلة، بعدما ساهم في فوز يوفنتوس على روما، أمس السبت، في قمة المرحلة الـ21 من الدوري الإيطالي.

وأحرز رونالدو، الذي احتفل أمس الجمعة، بعيد ميلاده الـ36، الهدف الأول في الدقيقة 13، من تسديدة مباغتة بيسراه زاحفة نحو الزاوية اليسرى لحارس مرمى نادي روما، ليساهم في فوز يوفنتوس بهدفين دون رد.

📹| هدف الاسطورة كريستيانو رونالدو pic.twitter.com/I2KGcDkMP6 — Curva Juventus (@CurvaJ) February 6, 2021

وذكرت شبكة "بليتشر ريبورت"، أن رونالدو تمكن من تسجيل هدفه رقم 300، بعد بلوغه عامه الـ30، ليثبت أن العمر مجرد رقم فقط.

Ronaldo before turning 30:

—463 goals in 718 games



Ronaldo since turning 30:

—300 goals in 326 games pic.twitter.com/DmZUkEZKVi — B/R Football (@brfootball) February 6, 2021

وأضافت أن "الدون"، أفضل هداف في تاريخ كرة القدم، أحرز 436 هدفا في 718 مباراة خاضها قبل بلوغه سن الـ30، فيما سجل 300 هدف في 326 مباراة فقط، لعبها بعد دخوله عقده الثالث من عمره والحصيلة مرشحة للارتفاع.

أما شبكة أوبتا" العالمية للإحصائيات، فقد قالت إن رونالدو، شارك بشكل مباشر في 84 هدفا منذ ظهوره الأول في دوري الدرجة الأولى الإيطالي في موسم 2018/19، أكثر من أي لاعب آخر، حيث سجل 68 هدفا وقدم 16 تمريرة حاسمة.

84 - Cristiano #Ronaldo has been directly involved in 84 goals since his Serie A debut (2018/19), thanks to 68 goals and 16 assists, more than any other player in the competition.



Ronaldo 84

Immobile 82

Zapata 66

Caputo 58

Quagliarella 55



Billiards.#JuveRomapic.twitter.com/01pzCU6pZg — OptaPaolo (@OptaPaolo) February 6, 2021

يذكر أن رونالدو، الفائز بالكرة الذهبية في خمس مناسبات، يحتل حاليا صدارة جدول ترتيب هدافي الدوري الإيطالي برصيد 16 هدفا، ويتقدم بفارق هدفين عن أقرب ملاحقيه، مهاجم إنتر ميلان، الدولي البلجيكي، روميلو لوكاكو، وبثلاثة أهداف عن هداف "الكالتشيو" في الموسم الماضي، الإيطالي، شيرو إيموبيلي.

المصدر: "بليتشر ريبورت" - "أويتا"