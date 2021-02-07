فريق أرجنتيني يعلن العثور على هدافه التاريخي ميتا (فيديو)

قال نادي جودوي كروز، المنافس في الدوري الأرجنتيني لكرة القدم، أمس السبت، إنه تم العثور على مهاجمه وهدافه التاريخي، الأوروغوياني، سانتياغو غارسيا، ميتا في شقته في بلاده.

وأصدر الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، بيانا قدم فيه تعازيه لفقدان غارسيا، حيت كتب: "يعرب الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم عن ألمه لخسارة سانتياغو غارسيا، لاعب جودوي كروز، ويعرب عن تعازيه لأفراد أسرته وأحبائه وزملائه في الفريق".

#ProfundoDolor La AFA, a través de su Presidente Claudio Tapia, manifiesta su dolor por la pérdida de Santiago García, jugador de Godoy Cruz Antonio Tomba. Y expresa sus condolencias a familiares, seres queridos y compañeros de la institución. pic.twitter.com/9UgC7tALdA — AFA (@afa) February 6, 2021

وذكرت صحيفة "دياريو أولي" الأرجنتينية، أن هناك فرضية انتحار اللاعب، لكن لم يتم تأكيدها بشكل رسمي.

⚽️#QEPD18 HINCHAS DESPIDIERON AL MORRO DE SU DEPTO



Asi retiraron el cuerpo de Santiago García de su departamento en Godoy Cruz. Muchos fanáticos del Tomba se acercaron para despedirlo con dolor y aplausos 👏🏽😔



pic.twitter.com/NoGJATE8Mv — La Revancha Récord (@RevanchaRecord) February 6, 2021

وكشفت تقارير إعلامية في أوروغواي، أن غارسيا، كان يعالج في مستشفى للأمراض النفسية، وتم تشخيص إصابته بفيروس كورونا في 22 يناير الماضي، وكان في عزلة ذاتية.

The fans of Godoy Cruz are honouring their idol, Santiago García. The club has retired his shirt number. pic.twitter.com/96a2TF7n2Z — Warriors of Uruguay (@UruguayanHeroes) February 7, 2021

وسبق لغارسيا (30 عاما)، أن لعب لأندية ناسيونال، وريفر بليت، وأتليتيكو بارانينسي، قبل أن ينضم لجودوي كروز في 2016، وتصدر قائمة هدافي الفريق في الدوري لموسم 2017-2018.

واكتسب شهرة واسعة في النادي، بعدما أصبح هدافه التاريخي، برصيد 51 هدفا.

المصدر: sport-express.r