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فريق أرجنتيني يعلن العثور على هدافه التاريخي ميتا (فيديو)

الرياضة

فريق أرجنتيني يعلن العثور على هدافه التاريخي ميتا (فيديو)
@UruguayanHeroes/TWITTER
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قال نادي جودوي كروز، المنافس في الدوري الأرجنتيني لكرة القدم، أمس السبت، إنه تم العثور على مهاجمه وهدافه التاريخي، الأوروغوياني، سانتياغو غارسيا، ميتا في شقته في بلاده.

وأصدر الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، بيانا قدم فيه تعازيه لفقدان غارسيا، حيت كتب: "يعرب الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم عن ألمه لخسارة سانتياغو غارسيا، لاعب جودوي كروز، ويعرب عن تعازيه لأفراد أسرته وأحبائه وزملائه في الفريق".

وذكرت صحيفة "دياريو أولي" الأرجنتينية، أن هناك فرضية انتحار اللاعب، لكن لم يتم تأكيدها بشكل رسمي.

وكشفت تقارير إعلامية في أوروغواي، أن غارسيا، كان يعالج في مستشفى للأمراض النفسية، وتم تشخيص إصابته بفيروس كورونا في 22 يناير الماضي، وكان في عزلة ذاتية.

وسبق لغارسيا (30 عاما)، أن لعب لأندية ناسيونال، وريفر بليت، وأتليتيكو بارانينسي، قبل أن ينضم لجودوي كروز في 2016، وتصدر قائمة هدافي الفريق في الدوري لموسم 2017-2018.

واكتسب شهرة واسعة في النادي، بعدما أصبح هدافه التاريخي، برصيد 51 هدفا.

المصدر: sport-express.r

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