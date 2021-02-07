ثنائي مغربي يقود إشبيلية للفوز على خيتافي (فيديو)

حقق نادي إشبيلية فوزا جديدا في الدوري الإسباني لكرة القدم، بتغلبه على ضيفه خيتافي، بثلاثية نظيفة، أمس السبت، في المرحلة الـ22 من "الليغا".

وانتظر الفريق الأندلسي حتى الدقيقة 67، لافتتاح باب التسجيل عن طريق الجناح المغربي البديل، منير الحدادي، الذي لم يحتج سوى دقيقتين فقط لزيارة الشباك بعد نزوله كبديل، قبل أن يضيف زميله، الوافد الجديد، الأرجنتيني، أليخاندرو غوميز، الهدف الثاني في الدقيقة 87.

وقبل دقيقة واحدة من نهاية الوقت الأصلي للمباراة، اختتم المهاجم الدولي المغربي المتألق، يوسف النصيري، ثلاثية إشبيلية، ليرفع رصيده إلى 13 هدفا في المركز الثاني في قائمة أفضل هدافي "الليغا"، خلف المتصدر الأوروغوياني، لويس سواريز، مهاجم أتلتيكو مدريد، صاحب الـ14 هدفا.

وكان خيتافي أكمل المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 54، بعد طرد لاعب خط وسطه التوغولي، دجيني داكونام.

ورفع إشبيلية رصيده إلى 42 نقطة في المركز الثالث مؤقتا، بينما تجمد رصيد خيتافي عند 24 نقطة في المركز الـ12.

المصدر: RT